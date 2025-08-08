به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان در مصلای این شهر با اشاره به ایام اربعین حسینی بیان کرد: امسال به واسطه حوادثی که در کشورمان و منطقه رخ داده اربعین از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه امسال بیش از سال‌های گذشته زائران اربعین وظیفه سنگینی در روشنگری درباره ظلم رژیم صهیونیستی را برعهده دارند، افزود: درواقع اربعین امسال به واسطه اهمیتی که دارد به نوعی برای همه ما تمرین سربازی در رکاب امام زمان (عج) خواهد بود

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با اشاره به ضرورت قدردانستن فرصت بی بدیل زیارت و حضور در اربعین امام حسین (ع)، گفت: پیاده‌روی اربعین ادامه راهبرد عاشور محسوب می‌شود.

مطیعی همچنین گفت: برای کسانی که نمی‌توانند به صورت حضوری در راهپیمایی بزرگ اربعین در کشور عراق حضور داشته باشند، به همت دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغی، مراسم بزرگ پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در اقصی نقاط استان سمنان برنامه ریزی شده است.

وی در دیگر بخش سخنان خود ضمن گرامی داشت روز خبرنگار ابراز کرد: امسال برای خبرنگاران هم سال خاصی است و بنا به مسائلی که در کشورمان و منطقه رخ داد، رسالت این قشر نیز سنگین‌تر شده است.

امام جمعه سمنان خبرنگاری را شغلی سخت دانست و ابراز کرد: خبرنگاران در همه حالت و در تمام سختی‌ها نسبت به اطلاع رسانی دقیق اطلاعات و اخبار اقدام می‌کنند که تلاش شأن قابل ستایش و قدردانی است.

مطیعی همچنین روز مقاومت اسلامی را هم گرامی داشت و ابراز کرد: حزب الله در جنگ ۳۳ روزه برای نخستین بار با زمین گیر کردن اسرائیل، هیمنه پوشالی این رژیم منحوس را بر هم ریخت و آن را رسوا کرد.