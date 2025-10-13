سردار ملکی: ۳۴۸ کیلو تریاک در عملیات مشترک پلیس فارس و هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی با اشاره به کشف ۳۴۸ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس، گفت: در راستای طرح مبارزه با سوداگران مرگ، شب گذشته مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند فردی با یک دستگاه وانت پیکان در حال انتقال محموله تریاک از بندرعباس به شیراز است که موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی پلیس فارس قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی شهرستان لارستان پس از هماهنگی قضائی به محورهای مواصلاتی منتهی به بندرعباس اعزام و حین برپایی ایست و بازسی خودرو حامل مواد مخدر را شناسایی و دستور ایست دادند که راننده بدون توجه اقدام به فرار کرد.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه پس از طی مسافتی تعقیب و گریز مأموران انتظامی لارستان موفق شدند خودرو را توقیف و راننده را نیز دستگیر کنند، گفت: در بازسی از این وانت ۳۴۸ کیلوگرم تریاک کشف شد.

سردار ملکی با اشاره به اینکه راننده قاچاقچی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، تصریح کرد: برخورد با سوداگران مرگ به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی است و از مردم عزیز درخواست می‌شود هرگونه اطلاعات در این خصوص را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.