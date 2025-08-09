کرمی اسد: مهران همچنان پرترددترین مرز اربعین است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، در گزارش وضعیت تحلیل دادهها و شاخصهای ترافیکی مأموریت اربعین حسینی در روز جاری اعلام کرد: تا ساعت ۸:۰۰ صبح امروز ۱۸ مرداد، تعداد ثبتنام قطعی زائران در سامانه سماح به ۲.۹ میلیون نفر رسیده است که این رقم نسبت به روز قمری مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: از کل ثبتنامکنندگان، ۵۹ درصد آقا و ۴۱ درصد خانم هستند. مرز مهران با سهم ۵۶ درصدی، بیشترین میزان انتخاب را به خود اختصاص داده و پس از آن شلمچه ۲۲ درصد، خسروی ۱۰ درصد، چذابه ۷ درصد و مرزهای هوایی ۳ درصد از ثبتنامها را شامل میشوند. همچنین روند افزایش تقاضا برای مرزهای خسروی، چذابه و باشماق نسبت به سال گذشته ادامه دارد، در حالی که تقاضا برای مرز مهران ۳ درصد کاهش یافته است.
سهم استانها از ثبتنام سامانه سماح
رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه بیان داشت: تهران با ۱۶ درصد، خوزستان با ۱۲.۸ درصد، اصفهان ۹.۸ درصد، خراسان رضوی ۹.۱ درصد، فارس ۵.۷ درصد، قم ۵.۱ درصد و کرمان ۳.۸ درصد بیشترین سهم ثبتنام را دارند.
سرهنگ کرمیاسد به افزایش چشمگیر سهم استانهای خوزستان، قم، اصفهان، ایلام، کرمان و کردستان نسبت به سال گذشته اشاره کرد.
گذر مرزی زائران؛ بیش از ۲.۸ میلیون نفر خروج کردهاند
وی افزود: از آغاز طرح (۴ مرداد) تا ساعت ۹:۰۰ صبح ۱۸ مرداد، بیش از ۲ میلیون و ۸۶۴ هزار نفر از مرزهای کشور خارج شدهاند که ۲ میلیون و ۷۰۳ هزار نفر ایرانی و ۱۶۱ هزار نفر اتباع خارجی بودهاند. مرز مهران با ۴۶ درصد بیشترین سهم را در خروج زائران دارد و پس از آن شلمچه ۲۷ درصد، خسروی ۱۴ درصد، چذابه ۷ درصد و مرزهای هوایی، تمرچین و باشماق به ترتیب ۴، ۲ و ۱ درصد سهم داشتهاند. حدود ۹۴ درصد از افراد ثبتنامی از مرزها خارج شدهاند و حدود ۱۷۵ هزار نفر هنوز برای خروج اقدام نکردهاند.
ورود زائران به کشور ۷۷۵ هزار نفر تا کنون
سرهنگ کرمی اسد تصریح کرد: تاکنون ۷۷۵ هزار و ۲۱۴ نفر از زائران به کشور بازگشتهاند و حدود ۲.۱ میلیون نفر معادل ۶۳ درصد از زائران خارج شده همچنان در عراق حضور دارند.
مرز مهران با سهم ۴۰.۵ درصد، شلمچه ۳۰ درصد و خسروی ۸ درصد بیشترین سهم ورود را دارند. بر اساس پیشبینیها، از روز ۱۷ مرداد ورود و خروج زائران تقریباً برابر شده و انتظار میرود روند ورود افزایش و خروج کاهش یابد.
رئیس پلیس راهور فراجا تأکید کرد: برنامهریزی و تمهیدات لازم برای بازگشت زائران از هماکنون باید در دستور کار قرار گیرد.
وضعیت تردد وسایل نقلیه در استانهای مرزی؛ کاهش ۳ درصدی حجم کل تردد
این مقام انتظامی افزود: حجم کل تردد وسایل نقلیه در بازه ۱۴ روزه از ۴ تا ۱۷ مرداد امسال حدود ۴۶.۵ میلیون تردد ثبت شده که ۳ درصد کاهش نسبت به سال گذشته دارد.
تردد اتوبوسها با ۱۵ درصد کاهش به ۵۷۳ هزار تردد رسیده، اما تردد خودروهای سواری و وانت با افزایش ۳.۷ درصدی به حدود ۳۹ میلیون تردد افزایش یافته است.
استانهای کردستان، ایلام و خوزستان افزایش تردد داشتهاند، در حالی که آذربایجان غربی و کرمانشاه کاهش محسوسی در ترددها گزارش شده است.
افزایش تردد خودروها به مرزها؛ مهران پیشتاز
کرمی اسد گفت: تعداد وسایل نقلیه وارد شده به محدوده مرزهای اربعینی در ۱۴ روزه اخیر به ۶۳۰ هزار دستگاه رسید که نشاندهنده افزایش قابل توجه در تردد خودروهای سواری، وانت و اتوبوس است، به ویژه در مرز مهران.
کاهش فوتیها و مجروحین تصادفات اربعین نسبت به مدت مشابه سال قبل
رئیس پلیس راه راهور فراجا تاکید کرد: در مدت مشابه سال گذشته، تعداد فوتیهای تصادفات در استانهای مرزی اربعینی ۱۰۴ نفر بوده که امسال با کاهش ۵ نفر به ۹۹ نفر رسیده است. مجروحین تصادفات نیز با ۱۹ درصد کاهش به ۲ هزار و ۲۴۴ نفر کاهش یافتهاند. فوتی زائران از ۱۲ نفر به ۹ نفر کاهش و مجروحین زائران از ۱۰۶ نفر به ۷۲ نفر رسیده که نشاندهنده کاهش قابل توجه ۳۲ درصدی مجروحین است.
بیشترین زمان وقوع تصادفات
کرمی اسد خاطر نشان کرد: ساعات ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ با ۲۴ درصد، ۲۰ تا ۲۴ با ۲۲ درصد و ۸ تا ۱۲ با ۲۰ درصد، بیشترین زمان وقوع تصادفات فوتی و جرحی بوده است.
افزایش تصادفات در راههای فرعی و روستایی
سرهنگ کرمی اسد ادامه داد: راههای فرعی ۱۱ درصد و راههای روستایی ۱ درصد افزایش تصادف فوتی و جرحی نسبت به سال گذشته را تجربه کردهاند. همچنین، افزایش ۳ درصدی تصادفات با کامیون و ۱ درصدی با موتورسیکلت نیز گزارش شده است.
سرهنگ کرمیاسد علل بیش از ۹۰ درصد تصادفات فوتی و جرحی را عدم توجه به جلو، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و انحراف به چپ و تغییر مسیر ناگهانی اعلام کرد و گفت: آذربایجان غربی با ۲۷ فوتی (افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال قبل)، ایلام با ۱۳ فوتی (افزایش ۴۴ درصدی) و کردستان با ۱۶ فوتی (افزایش ۷ درصدی) بیشترین افزایش فوتی تصادفات را در این بازه زمانی داشتهاند.
سرهنگ احمد کرمیاسد در پایان تأکید کرد: با وجود کاهش کلی فوتیها و مجروحین، افزایش در برخی استانها و راههای فرعی نیازمند توجه ویژه و اقدامات پیشگیرانه سریع است. همچنین تمامی دستگاههای مرتبط باید آمادگی کامل برای مدیریت ترافیک بازگشت زائران داشته باشند.
