  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۵۰

کرمی اسد: مهران همچنان پرترددترین مرز اربعین است

کرمی اسد: مهران همچنان پرترددترین مرز اربعین است

رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: تاکنون بیش از ۲.۸ میلیون نفر از زائران کشور خارج شده‌اند؛ در حالی‌ که بازگشت زائران آغاز شده و آمار تصادفات نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، در گزارش وضعیت تحلیل داده‌ها و شاخص‌های ترافیکی مأموریت اربعین حسینی در روز جاری اعلام کرد: تا ساعت ۸:۰۰ صبح امروز ۱۸ مرداد، تعداد ثبت‌نام قطعی زائران در سامانه سماح به ۲.۹ میلیون نفر رسیده است که این رقم نسبت به روز قمری مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: از کل ثبت‌نام‌کنندگان، ۵۹ درصد آقا و ۴۱ درصد خانم هستند. مرز مهران با سهم ۵۶ درصدی، بیشترین میزان انتخاب را به خود اختصاص داده و پس از آن شلمچه ۲۲ درصد، خسروی ۱۰ درصد، چذابه ۷ درصد و مرزهای هوایی ۳ درصد از ثبت‌نام‌ها را شامل می‌شوند. همچنین روند افزایش تقاضا برای مرزهای خسروی، چذابه و باشماق نسبت به سال گذشته ادامه دارد، در حالی که تقاضا برای مرز مهران ۳ درصد کاهش یافته است.

سهم استان‌ها از ثبت‌نام سامانه سماح

رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه بیان داشت: تهران با ۱۶ درصد، خوزستان با ۱۲.۸ درصد، اصفهان ۹.۸ درصد، خراسان رضوی ۹.۱ درصد، فارس ۵.۷ درصد، قم ۵.۱ درصد و کرمان ۳.۸ درصد بیشترین سهم ثبت‌نام را دارند.

سرهنگ کرمی‌اسد به افزایش چشمگیر سهم استان‌های خوزستان، قم، اصفهان، ایلام، کرمان و کردستان نسبت به سال گذشته اشاره کرد.

گذر مرزی زائران؛ بیش از ۲.۸ میلیون نفر خروج کرده‌اند

وی افزود: از آغاز طرح (۴ مرداد) تا ساعت ۹:۰۰ صبح ۱۸ مرداد، بیش از ۲ میلیون و ۸۶۴ هزار نفر از مرزهای کشور خارج شده‌اند که ۲ میلیون و ۷۰۳ هزار نفر ایرانی و ۱۶۱ هزار نفر اتباع خارجی بوده‌اند. مرز مهران با ۴۶ درصد بیشترین سهم را در خروج زائران دارد و پس از آن شلمچه ۲۷ درصد، خسروی ۱۴ درصد، چذابه ۷ درصد و مرزهای هوایی، تمرچین و باشماق به ترتیب ۴، ۲ و ۱ درصد سهم داشته‌اند. حدود ۹۴ درصد از افراد ثبت‌نامی از مرزها خارج شده‌اند و حدود ۱۷۵ هزار نفر هنوز برای خروج اقدام نکرده‌اند.

ورود زائران به کشور ۷۷۵ هزار نفر تا کنون

سرهنگ کرمی اسد تصریح کرد: تاکنون ۷۷۵ هزار و ۲۱۴ نفر از زائران به کشور بازگشته‌اند و حدود ۲.۱ میلیون نفر معادل ۶۳ درصد از زائران خارج شده همچنان در عراق حضور دارند.
مرز مهران با سهم ۴۰.۵ درصد، شلمچه ۳۰ درصد و خسروی ۸ درصد بیشترین سهم ورود را دارند. بر اساس پیش‌بینی‌ها، از روز ۱۷ مرداد ورود و خروج زائران تقریباً برابر شده و انتظار می‌رود روند ورود افزایش و خروج کاهش یابد.

رئیس پلیس راهور فراجا تأکید کرد: برنامه‌ریزی و تمهیدات لازم برای بازگشت زائران از هم‌اکنون باید در دستور کار قرار گیرد.

وضعیت تردد وسایل نقلیه در استان‌های مرزی؛ کاهش ۳ درصدی حجم کل تردد

این مقام انتظامی افزود: حجم کل تردد وسایل نقلیه در بازه ۱۴ روزه از ۴ تا ۱۷ مرداد امسال حدود ۴۶.۵ میلیون تردد ثبت شده که ۳ درصد کاهش نسبت به سال گذشته دارد.
تردد اتوبوس‌ها با ۱۵ درصد کاهش به ۵۷۳ هزار تردد رسیده، اما تردد خودروهای سواری و وانت با افزایش ۳.۷ درصدی به حدود ۳۹ میلیون تردد افزایش یافته است.
استان‌های کردستان، ایلام و خوزستان افزایش تردد داشته‌اند، در حالی که آذربایجان غربی و کرمانشاه کاهش محسوسی در ترددها گزارش شده است.

افزایش تردد خودروها به مرزها؛ مهران پیشتاز

کرمی اسد گفت: تعداد وسایل نقلیه وارد شده به محدوده مرزهای اربعینی در ۱۴ روزه اخیر به ۶۳۰ هزار دستگاه رسید که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه در تردد خودروهای سواری، وانت و اتوبوس است، به ویژه در مرز مهران.

کاهش فوتی‌ها و مجروحین تصادفات اربعین نسبت به مدت مشابه سال قبل

رئیس پلیس راه راهور فراجا تاکید کرد: در مدت مشابه سال گذشته، تعداد فوتی‌های تصادفات در استان‌های مرزی اربعینی ۱۰۴ نفر بوده که امسال با کاهش ۵ نفر به ۹۹ نفر رسیده است. مجروحین تصادفات نیز با ۱۹ درصد کاهش به ۲ هزار و ۲۴۴ نفر کاهش یافته‌اند. فوتی زائران از ۱۲ نفر به ۹ نفر کاهش و مجروحین زائران از ۱۰۶ نفر به ۷۲ نفر رسیده که نشان‌دهنده کاهش قابل توجه ۳۲ درصدی مجروحین است.‌

بیشترین زمان وقوع تصادفات

کرمی اسد خاطر نشان کرد: ساعات ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ با ۲۴ درصد، ۲۰ تا ۲۴ با ۲۲ درصد و ۸ تا ۱۲ با ۲۰ درصد، بیشترین زمان وقوع تصادفات فوتی و جرحی بوده است.

افزایش تصادفات در راه‌های فرعی و روستایی

سرهنگ کرمی اسد ادامه داد: راه‌های فرعی ۱۱ درصد و راه‌های روستایی ۱ درصد افزایش تصادف فوتی و جرحی نسبت به سال گذشته را تجربه کرده‌اند. همچنین، افزایش ۳ درصدی تصادفات با کامیون و ۱ درصدی با موتورسیکلت نیز گزارش شده است.

سرهنگ کرمی‌اسد علل بیش از ۹۰ درصد تصادفات فوتی و جرحی را عدم توجه به جلو، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و انحراف به چپ و تغییر مسیر ناگهانی اعلام کرد و گفت: آذربایجان غربی با ۲۷ فوتی (افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال قبل)، ایلام با ۱۳ فوتی (افزایش ۴۴ درصدی) و کردستان با ۱۶ فوتی (افزایش ۷ درصدی) بیشترین افزایش فوتی تصادفات را در این بازه زمانی داشته‌اند.

سرهنگ احمد کرمی‌اسد در پایان تأکید کرد: با وجود کاهش کلی فوتی‌ها و مجروحین، افزایش در برخی استان‌ها و راه‌های فرعی نیازمند توجه ویژه و اقدامات پیشگیرانه سریع است. همچنین تمامی دستگاه‌های مرتبط باید آمادگی کامل برای مدیریت ترافیک بازگشت زائران داشته باشند.

کد خبر 6555348

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها