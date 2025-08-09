افغانستان طرح رژیم صهیونیستی برای اشغال غزه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدای افغان (آوا)، وزارت خارجه دولت موقت افغانستان امروز شنبه با صدور بیانیه‌ای طرح شوم اشغالگران قدس مبنی بر اشغال کامل نوار غزه را محکوم کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه دولت موقت افغانستان در این خصوص آمده است: وزارت خارجه امارت اسلامی افغانستان تصمیم رژیم اشغالگر اسراییل برای اشغال کامل غزه را به شدت محکوم می‌کند و این طرح را تصمیمی خطرناک و نگران‌کننده می‌داند که منجر به تداوم و گسترش جنگ و تشدید بحران انسانی در غزه خواهد شد.

بیانیه مذکور در ادامه اضافه می‌کند: از کشورهای تأثیرگذار می‌خواهیم تا مسئولیت قانونی و اخلاقی خود را در جلوگیری از تشدید بیشتر بحران انسانی در غزه انجام دهند. همچنین، باید زمینه برای آتش‌بس و انتقال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه در اسرع وقت فراهم شود.

این در حالی است که کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی به تازگی طرح نتانیاهو برای اشغال غزه را تصویب کرد. پس از تصویب این طرح، تعداد زیادی از کشورها و نیز سازمان ملل متحد نگرانی خود را ابراز کرده و خواستار عدم اجرای این طرح اشغالگرانه شده‌اند.