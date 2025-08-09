ساماندهی بازار برنج از مطالبات مردم مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، کامران پولادی شامگاه شنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران چالوس یاد و خاطره شهدای خبرنگار را گرامی داشت و گفت: درستی، روشنی و صراحت از ویژگی‌های خبر خوب است و خبرنگار خوب باید خبرها را به صورت تحقیقی دنبال کنند زیرا حلقه اتصال بین مردم و مسئولان هستند.

وی با بیان اینکه خبرنگاران چشم بینای‌مردم هستند، گفت: خبرنگاران جنایت‌های رژیم غاصب صهیونیستی را به جهانیان مخابره کنند و تاکنون ۱۹۵ خبرنگار فلسطینی در غزه به شهادت رسیدند.

وی گفت: فاجعه غزه از تاریک‌ترین جنایت نسل کشی جهان است و جنایات زیادی علیه بیماران و کودکان انجام می‌شود واین رژیم در واقع ظهور نازی‌های قرن ۲۱ است.

پولادی گفت: ماجرای غزه آزمونی برای وجدان بیدار جهانیان است و نقش خبرنگاران در اطلاع رسانی از هجوم و این جنایات برجسته است تا جهان متوجه تجاوز آشکار باشد.

پولادی با بیان اینکه استقلال طلبی ملت ایران سبب حمله رژیم غاصب صهیونیستی به این کشور شد، گفت: در حوزه موشکی چشم جهانیان از پیشرفت ایران خیره ماند و در حوزه داخلی نیز شاهد انسجام وحدت در بین مردم بودیم.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت گفت: در حوزه کشوری ۱۲ هزار قانون وجود دارد که به هشت هزار قانون تقلیل یافت.

وی با بیان اینکه قوانینی خوبی در حوزه‌های مختلف تدوین شد، افزود: در حوزه استانی و در زمینه ساماندهی برنج، مطالبات گندمکاران و کشاورزان تلاش‌های زیادی شد.

پولادی افزود: طرح جامع آبرسانی به شهرهای چالوس، کلاردشت، نوشهر و هچیرود از طرح‌ها است و ساماندهی تیم‌های فوتبال نوشهر و چالوس، چهاربانده شدن محور مرزن آباد - کلاردشت از دیگر مطالبات است.