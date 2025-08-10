به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیدین مهدیزاده مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره هنرهای تجسمی جوان با صدور حکمی رضوان صادق زاده را به عنوان دبیر سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوان منصوب کرد.
در حکم مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رضوان صادق زاده آمده است:
فرهیخته و هنرمند گرامی، جناب آقای رضوان صادق زاده
جشنواره هنرهای تجسمی جوانان، فرصتی است ارزشمند برای تعامل چهره به چهره با نسل نو، بستری برای آموزش به نسل آینده و گامی در جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی هنری که اکنون به گام سی و دوم خود رسیده است.
به همین منظور و با عنایت به سوابق مدیریتی و هنری، جنابعالی به عنوان «دبیر و عضو شورای سیاستگذاری سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران منصوب میشوید.
امیدوارم با ذیل عنایت پروردگار متعال و توجهات حضرت ولی عصر (عج) در تعیین چارچوبهای محتوایی و سیاستهای رویکردی و عملیاتی این رویداد مهم و آینده ساز با هم فکری و همراهی سایر اعضای محترم شورا موفق و پیروز باشید.»
رضوان صادق زاده از هنرمندان و مدرسان شناخته عرصه نقاشی است که عضویت در هیئت علمی دانشگاه هنر، عضویت در انجمن نقاشان ایران و همچنین مدیریت گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنر از جمله فعالیتهای این هنرمند محسوب میشود.
این هنرمند طی سالهای اخیر علاوه بر برگزاری چندین نمایشگاه در گالریها و مجموعههای مختلف در رویدادهای بین المللی و معتبر دنیا نیز برنده جوایز متعددی شده است.
