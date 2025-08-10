استقلال در سید ۲ لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت AFC، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) امروز فهرست تیمهای شرکتکننده در سه رقابت باشگاهی مردان فصل ۲۰۲۵/۲۶ خود را رسماً اعلام کرد.
فهرست تیمهای حاضر در فصلهای آینده لیگ نخبگان آسیا (ACL Elite)، لیگ قهرمانان آسیا ۲ (ACL Two) و چلنج کاپ آسیا (ACGL) مطابق با تخصیص نهایی سهمیهها و لیست باشگاههای دارای مجوز مشخص شده است.
در مجموع، ۸۵ تیم از ۳۷ اتحادیه عضو در این رقابتهای قارهای حضور خواهند داشت که این نشاندهنده عزم AFC برای برگزاری مسابقات با کیفیت بالا و ارتقای سطح فوتبال در آسیا است.
مرحله مقدماتی این رقابتها در روزهای ۱۲ و ۱۳ اوت ۲۰۲۵ برگزار میشود و قرعهکشی مرحله لیگ ACL Elite و مرحله گروهی ACL Two در ۱۵ اوت و قرعهکشی مرحله گروهی ACGL در ۲۸ اوت انجام خواهد شد.
لیگ نخبگان آسیا (ACL Elite)
این رقابت معتبرترین تورنمنت باشگاهی آسیا است که ۱۳ تیم از ۶ اتحادیه عضو در دو منطقه شرق و غرب حضور دارند. هر منطقه ۱۱ تیم به صورت مستقیم وارد مرحله لیگ شده و ۲ تیم دیگر در مرحله مقدماتی رقابت میکنند.
در مرحله مقدماتی، تیمهای الدحیل قطر و فولاد مبارکه سپاهان ایران و همچنین چنگدو رونچنگ چین و بانکوک یونایتد تایلند به مصاف هم خواهند رفت. برندههای این دیدارها به مرحله لیگ صعود میکنند و تیمهای بازنده به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ راه مییابند.
لیگ قهرمانان آسیا ۲ (ACL Two)
بیشترین تعداد تیمها در این رقابت حضور دارند. ۲۹ تیم به صورت مستقیم در مرحله گروهی شرکت میکنند (۱۴ تیم در غرب و ۱۵ تیم در شرق که شامل تیمهای بازنده مرحله مقدماتی لیگ نخبگان آسیا نیز میشوند) و ۶ تیم دیگر در مرحله مقدماتی به رقابت میپردازند.
در غرب، تیمهای افسی گوا هند و السیب عمان و همچنین رگار-تاداز تاجیکستان و آخال ترکمنستان در مرحله مقدماتی به مصاف هم میروند. در شرق نیز تیمهای مانیلا دیگر فیلیپین و پرسیب باندونگ اندونزی با هم رقابت میکنند.
برندگان این دیدارهای مقدماتی به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ صعود میکنند که از ۱۶ سپتامبر آغاز خواهد شد و تیمهای بازنده به مرحله گروهی لیگ چالش آسیا راه پیدا میکنند.
چلنج کاپ آسیا (ACGL)
۲۶ تیم در مرحله گروهی ACGL ۲۰۲۵/۲۶ حضور خواهند داشت که ۵ تیم از منطقه غرب و ۳ تیم از شرق در این مرحله شرکت میکنند. همچنین ۱۸ تیم دیگر (۱۰ تیم در غرب و ۸ تیم در شرق) در مرحله مقدماتی به رقابت خواهند پرداخت که جزئیات دقیق آن پس از تأیید نهایی باشگاهها اعلام خواهد شد.
این برنامهها نشاندهنده تلاش AFC برای افزایش رقابتپذیری و گسترش فرصتهای حضور تیمها در سطوح مختلف مسابقات باشگاهی آسیا است تا فوتبال قاره رشد و پیشرفت بیشتری داشته باشد.
همچنین طبق اعلام سایت footyranking، سیدبندی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ در فصل ۲۰۲۵/۲۶ به شرح زیر است:
سید اول
* النصر (عربستان سعودی)
* الاهلی (عربستان سعودی)
* الوصل (امارات متحده عربی)
* بازنده بازی سپاهان ایران و الدحیل قطر
سید دوم
* استقلال (ایران)
* اندیجان (ازبکستان)
* الحسین (اردن)
* الزوراء (عراق)
سید سوم
* المحرق (بحرین)
* موهان باگان (هند)
* استقلال تاجیکستان (تاجیکستان)
* آرکاداغ (ترکمنستان)
سید چهارم
* الخالدیه (بحرین)
* الوحدات (اردن)
* برنده پلیآف گوا هند و رگارتاداز تاجیکستان
* برنده پلیآف آخال ترکمنستان و السیب عمان
لازم به ذکر است که قرعه کشی مرحله گروهی این مسابقات هفته آینده برگزار خواهد شد تا تیمها حریفان خود را بشناسند.
