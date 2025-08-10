مدیرعامل استقلال تکلیف مهاجم پرسپولیس را مشخص کرد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در فصل نقل و انتقالات اقدام به جذب عیسی آل‌کثیر، مهاجم فصل گذشته پرسپولیس، کرد. با این حال، انتشار خبر این انتقال با واکنش منفی بخشی از هواداران استقلال در فضای مجازی روبه‌رو شد و موجی از نارضایتی را به همراه داشت.

این فشارها باعث شد تا ریکاردو ساپینتو، سرمربی آبی‌پوشان، موقتاً مانع حضور آل‌کثیر در تمرینات شود و وضعیت این بازیکن در جمع استقلالی‌ها همچنان در ابهام باقی بماند.

در همین رابطه علی نظری جویباری، مدیرعامل باشگاه استقلال، اظهار داشت: نظر نهایی درباره عیسی آل‌کثیر را ساپینتو اعلام خواهد کرد. تا این لحظه او به ما نکته‌ای مبنی بر نارضایتی از این بازیکن نگفته و پس از دریافت نظر سرمربی، تصمیم نهایی را خواهیم گرفت.