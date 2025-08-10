  1. ورزش
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۲۹

مدیرعامل استقلال تکلیف مهاجم پرسپولیس را مشخص کرد

مدیرعامل باشگاه استقلال تاکید کرد که در رابطه با قرارداد بازیکنان از جمله عیسی آل کثیر تابع تصمیمات ریکاردو ساپینتو است.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در فصل نقل و انتقالات اقدام به جذب عیسی آل‌کثیر، مهاجم فصل گذشته پرسپولیس، کرد. با این حال، انتشار خبر این انتقال با واکنش منفی بخشی از هواداران استقلال در فضای مجازی روبه‌رو شد و موجی از نارضایتی را به همراه داشت.

این فشارها باعث شد تا ریکاردو ساپینتو، سرمربی آبی‌پوشان، موقتاً مانع حضور آل‌کثیر در تمرینات شود و وضعیت این بازیکن در جمع استقلالی‌ها همچنان در ابهام باقی بماند.

در همین رابطه علی نظری جویباری، مدیرعامل باشگاه استقلال، اظهار داشت: نظر نهایی درباره عیسی آل‌کثیر را ساپینتو اعلام خواهد کرد. تا این لحظه او به ما نکته‌ای مبنی بر نارضایتی از این بازیکن نگفته و پس از دریافت نظر سرمربی، تصمیم نهایی را خواهیم گرفت.

