استقرار ۸۰ مبلغ دینی در مواکب مرز مهران

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی رحیمی در جلسه کمیته فرهنگی آموزشی استان که با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، به تشریح اقدامات فرهنگی انجام شده در راستای اربعین حسینی پرداخت.
رحیمی با اشاره به اهمیت فضاسازی محیطی، اعلام کرد که فضاسازی محیطی در کل استان مناسب با ایام اربعین انجام شده است."
وی همچنین از اعزام ۸۰ مبلغ به استان و استقرار آنها در مواکب خبر داد تا به نیازهای فرهنگی و مذهبی زائران پاسخ دهند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام، برپایی نماز جماعت را از جمله فعالیتهای محوری در مواکب دانست و تاکید کرد که نماز جماعت در مواکب دایر است.
وی همچنین به حضور مستمر و شبانهروزی روحانیت در میان زائران اشاره کرد که به صورت ۲۴ ساعته برای برگزاری نماز جماعت و پاسخگویی به سوالات شرعی در دسترس هستند.
از دیگر اقدامات برجسته فرهنگی که در این جلسه به آن اشاره شد، ایجاد موکب کودک و مادر در مهرانبود که به منظور ارائه خدمات خاص به خانوادهها در نظر گرفته شده است. همچنین، "توزیع پوستر جوانی جمعیت" در بین زائران به عنوان یکی از کارهای فرهنگی در راستای "جهاد تبیین" معرفی شد.
حجتالاسلام رحیمی در پایان به فعالیتهای گسترده در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: "تبلیغات لازم در راستای اربعین و اهمیت آن در فضای مجازی منتشر شده است" تا هرچه بیشتر آگاهیبخشی و ترویج این حرکت عظیم صورت گیرد
