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۲۱ شهریور ۱۴۰۰، ۲:۰۳

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم:

مشکلات آب خارگ حل شود/ لزوم ساماندهی شبکه فاضلاب جزیره

مشکلات آب خارگ حل شود/ لزوم ساماندهی شبکه فاضلاب جزیره

بوشهر- نماینده مردم شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم ساماندهی شبکه فاضلاب خارگ، گفت: باید با تلاش همه مسئولان مشکلات آب این جزیره حل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری عصر شنبه در جمع خبرنگاران از پیگیری جدی برای رفع مشکلات مردم در جزیره خارگ خبر داد و اظهار داشت: خارگ شرایط خاصی دارد و باید از همه ظرفیت‌ها برای بهبود خدمات رسانی در این جزیره صورت گیرد.

وی یکی از مسائل و مشکلات اساسی در جزیره خارگ را در حوزه آب و فاضلاب دانست و ادامه داد: مردم در این جزیره سال‌های متمادی با مشکلات جدی در زمینه تأمین و توزیع آب شرب روبرو بوده‌اند.

نماینده مردم شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی دیگر از گلایه‌های مردم جزیره خارگ در مورد ساماندهی فاضلاب این جزیره است.

وی با اشاره به اینکه صنعت نفت متولی تأمین آب در جزیره خارگ است، ادامه داد: مشکلات زیادی در پروسه توزیع و مدیریت آب و جمع آوری فاضلاب در جزیره خارگ وجود دارد.

جمیری خاطرنشان کرد: نشست‌های متعددی را با مسئولان استانی و کشوری در حوزه آب و فاضلاب برای رفع این مشکلات داشته‌ایم و مدیریت و بهینه سازی آبرسانی و اصلاح فاضلاب و بهره برداری از تسویه خانه فاضلاب مورد تاکید قرار گرفته است.

نماینده مردم شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی از واگذاری آب و فاضلاب جزیره خارگ به بخش خصوصی با توافق بین شرکت ملی نفت و آبفا خبر داد.

وی افزود: در پایان شهریورماه نیز نشستی با حضور مدیرعامل شرکت ملی نفت و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب برگزار می‌شود تا نتایج این اقدامات مورد ارزیابی قرار گیرد.

جمیری گفت: پس از این نشست در مورد برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار بخش خصوصی برای این موضوع تصمیم‌گیری می‌شود.

کد مطلب 5302406

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