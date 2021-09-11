مشکلات آب خارگ حل شود/ لزوم ساماندهی شبکه فاضلاب جزیره

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری عصر شنبه در جمع خبرنگاران از پیگیری جدی برای رفع مشکلات مردم در جزیره خارگ خبر داد و اظهار داشت: خارگ شرایط خاصی دارد و باید از همه ظرفیت‌ها برای بهبود خدمات رسانی در این جزیره صورت گیرد.

وی یکی از مسائل و مشکلات اساسی در جزیره خارگ را در حوزه آب و فاضلاب دانست و ادامه داد: مردم در این جزیره سال‌های متمادی با مشکلات جدی در زمینه تأمین و توزیع آب شرب روبرو بوده‌اند.

نماینده مردم شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی دیگر از گلایه‌های مردم جزیره خارگ در مورد ساماندهی فاضلاب این جزیره است.

وی با اشاره به اینکه صنعت نفت متولی تأمین آب در جزیره خارگ است، ادامه داد: مشکلات زیادی در پروسه توزیع و مدیریت آب و جمع آوری فاضلاب در جزیره خارگ وجود دارد.

جمیری خاطرنشان کرد: نشست‌های متعددی را با مسئولان استانی و کشوری در حوزه آب و فاضلاب برای رفع این مشکلات داشته‌ایم و مدیریت و بهینه سازی آبرسانی و اصلاح فاضلاب و بهره برداری از تسویه خانه فاضلاب مورد تاکید قرار گرفته است.

نماینده مردم شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی از واگذاری آب و فاضلاب جزیره خارگ به بخش خصوصی با توافق بین شرکت ملی نفت و آبفا خبر داد.

وی افزود: در پایان شهریورماه نیز نشستی با حضور مدیرعامل شرکت ملی نفت و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب برگزار می‌شود تا نتایج این اقدامات مورد ارزیابی قرار گیرد.

جمیری گفت: پس از این نشست در مورد برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار بخش خصوصی برای این موضوع تصمیم‌گیری می‌شود.