۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۴۱

تغییر در ساعت برگزاری برخی امتحانات تابستان دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اعلام کرد: به دنبال محدودیت پهنای باند سامانه «وادانا»، ساعت برگزاری برخی امتحانات ترم تابستان دانشگاه آزاد اسلامی تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه آزاد در یک اطلاعیه داخلی خطاب به دانشجویان ترم تابستان این دانشگاه گفت: با توجه به محدودیت حجم پهنای باند سامانه «وادانا» و تأکید واحد الکترونیکی بر رعایت این موضوع، تغییراتی در ساعت برگزاری برخی از امتحانات نیمسال تابستان ۱۴۰۳ اعمال شده است.

بر اساس این اعلام، روز برگزاری امتحانات تغییری نکرده و صرفاً زمان شروع برخی آزمون‌ها در ساعات پرترافیک، برای تسهیل دسترسی دانشجویان و جلوگیری از بروز اختلال در سامانه، جابه‌جا شده است.

در این اطلاعیه گفته شده است که دانشجویان می‌توانند زمان‌بندی جدید آزمون‌های خود را از طریق سامانه آموزشی مشاهده و پیگیری کنند.

