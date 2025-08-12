تغییر در ساعت برگزاری برخی امتحانات تابستان دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه آزاد در یک اطلاعیه داخلی خطاب به دانشجویان ترم تابستان این دانشگاه گفت: با توجه به محدودیت حجم پهنای باند سامانه «وادانا» و تأکید واحد الکترونیکی بر رعایت این موضوع، تغییراتی در ساعت برگزاری برخی از امتحانات نیمسال تابستان ۱۴۰۳ اعمال شده است.

بر اساس این اعلام، روز برگزاری امتحانات تغییری نکرده و صرفاً زمان شروع برخی آزمون‌ها در ساعات پرترافیک، برای تسهیل دسترسی دانشجویان و جلوگیری از بروز اختلال در سامانه، جابه‌جا شده است.

در این اطلاعیه گفته شده است که دانشجویان می‌توانند زمان‌بندی جدید آزمون‌های خود را از طریق سامانه آموزشی مشاهده و پیگیری کنند.