به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری جویباری پس از دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و تراکتور در سوپرجام اظهار داشت: بالای ۱۰ بازیکن عوض کرده‌ایم و قول می‌دهم که استقلال مدعی قهرمانی خواهد بود. بابت بخشیدن محرومیت ریکاردو ساپینتو سه بار به مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال نامه زده‌ام و از او درخواست کردم با توجه به حضور این مربی در کشور در شرایطی که خارجی‌ها از ایران می‌رفتند بهتر است محرومیت او کاسته شود.

مدیرعامل باشگاه استقلال در رابطه با استعفای خود از این باشگاه گفت: واقعاً خسته شده‌ام و دیگر در توانم نیست و احساس می‌کنم نمی‌توانم به استقلال کمک کنم.