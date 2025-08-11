به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در واکنش به صحبت‌های یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره حضور مشکوک چند بازیکن و نحوه دعوت از آنها به اردوهای تیم ملی ایران گفت: هرکسی به ما و گروه ما شک دارد برود به دستگاه‌های نظارتی و امنیتی گزارش بدهد.

سرمربی تیم ملی ایران افزود: اطرافیان من در تیم ملی و گروهی که کار می‌کنیم جزو پاک دست‌ترین آدم‌ها هستند. من این آقا را هم نمی‌شناسم که چند دوره است در مجلس است اما اگر سندی دارد حتماً ارائه دهد. اگر هم ندارد شهامت عذرخواهی داشته باشد چون با آبروی افراد نمی‌توان به راحتی بازی کرد.