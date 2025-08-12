به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان صبح امروز سه شنبه طی مراسمی و از طریق ارتباط ویدئوکنفرانسی، دستور بهره‌برداری از ۱۳۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های خورشیدی کشور را صادر کرد. این ظرفیت شامل ۲۰ مگاوات در استان خراسان رضوی، ۵۰ مگاوات در استان مرکزی و ۶۰ مگاوات در استان بوشهر است.

همچنین با دستور رئیس‌جمهور، عملیات اجرایی احداث ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان بوشهر و ۹۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان تهران نیز آغاز شد.

رئیس‌جمهور در این آئین، ضمن قدردانی از تلاش‌های مسئولان و دست‌اندرکاران به‌ویژه در وزارت نیرو و ابراز خرسندی از اراده شکل‌گرفته در کشور برای توسعه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، به اهمیت این رویکرد در کاهش ناترازی انرژی اشاره و بر لزوم تسریع در اجرای پروژه‌های در حال احداث و تلاش مضاعف برای حل مشکلات مردم در این حوزه تأکید کرد.

براساس اظهارات وزیر نیرو، از آغاز به کار دولت چهاردهم تاکنون، ۱۱۷ پروژه در صنعت آب و برق کشور با تکیه بر توان فنی و تخصصی مهندسان داخلی به بهره‌برداری رسیده است و ۲۱ پروژه دیگر، شامل نیروگاه‌های تجدیدپذیر و حرارتی، تا پایان شهریورماه سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

همچنین مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تا پایان سال جاری در قالب پویش «ایران آباد»، ۳۸۹ پروژه در حوزه آب و برق با اعتباری بالغ بر ۳۰۸ هزار میلیارد تومان در دولت چهاردهم به مرحله افتتاح و بهره‌برداری خواهد رسید.