  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۲۱

بازار بورس در رکود عمیق

بازار بورس در رکود عمیق

امروز شاخص کل بازار بورس تهران با کاهش ۳۰ هزار و ۶۱۹ واحدی معادل ۱.۲۱ درصد به عدد ۲ میلیون و ۵۱۰ هزار و ۱۵۰ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز شاخص کل بازار بورس تهران با کاهش ۳۰ هزار و ۶۱۹ واحدی معادل ۱.۲۱ درصد به عدد ۲ میلیون و ۵۱۰ هزار و ۱۵۰ واحد رسید. شاخص هم وزن نیز کاهش داشت و به رقم ۷۷۰ هزار و ۷۲۵.۹۳ واحد کاهش یافت.

ارزش کل بازار بورس تهران به ۸ هزار و ۸۹۲.۶ هزار میلیارد تومان (معادل ۹۶ میلیارد دلار) رسید که نشان‌دهنده حجم عظیم معاملات و فعالیت‌های مالی در این بازار است.

ارزش معاملات خرد در بازار امروز به ۴.۲ هزار میلیارد تومان رسید و ارزش معاملات صندوق درآمد ثابت نیز ۵.۵ هزار میلیارد تومان ثبت شد. معاملات آپشن با ارزش ۱۷۴.۲ میلیارد تومان و معاملات بلوک سهام و صندوق به ترتیب ۷۳۹ و ۳۰ میلیارد تومان رقم خورد. حجم معاملات خرد برابر با ۱۵.۷ میلیارد سهم بود.

کد خبر 6558506
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها