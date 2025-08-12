بازار بورس در رکود عمیق

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز شاخص کل بازار بورس تهران با کاهش ۳۰ هزار و ۶۱۹ واحدی معادل ۱.۲۱ درصد به عدد ۲ میلیون و ۵۱۰ هزار و ۱۵۰ واحد رسید. شاخص هم وزن نیز کاهش داشت و به رقم ۷۷۰ هزار و ۷۲۵.۹۳ واحد کاهش یافت.

ارزش کل بازار بورس تهران به ۸ هزار و ۸۹۲.۶ هزار میلیارد تومان (معادل ۹۶ میلیارد دلار) رسید که نشان‌دهنده حجم عظیم معاملات و فعالیت‌های مالی در این بازار است.

ارزش معاملات خرد در بازار امروز به ۴.۲ هزار میلیارد تومان رسید و ارزش معاملات صندوق درآمد ثابت نیز ۵.۵ هزار میلیارد تومان ثبت شد. معاملات آپشن با ارزش ۱۷۴.۲ میلیارد تومان و معاملات بلوک سهام و صندوق به ترتیب ۷۳۹ و ۳۰ میلیارد تومان رقم خورد. حجم معاملات خرد برابر با ۱۵.۷ میلیارد سهم بود.