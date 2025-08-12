نبرد شدید در شرق حلب؛ یک نظامی جولانی کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که نیروهای وابسته به قسد (نیروهای سوریه دموکراتیک) ساعت ۲:۳۵ صبح به مواضع ارتش سوریه در منطقه تل ماعز در شرق حلب حمله‌ور شدند که درگیری‌های شدیدی در منطقه به دنبال این حمله رخداد که بر اثر آن یک نظامی ارتش کشته شد.

در بیانیه وزارت دفاع سوریه آمده است: نیروهای ارتش سوریه وارد عمل شدند و حمله را دفع و نیروهای مهاجم را به عقب راندند.

وزارت دفاع جولانی بیان کرد: این تشدید تنش جدید در حالی است که نیروهای قسد به مواضع ارتش سوریه در منبج و دیر حافر حمله می‌کنند و روزانه راه ساکنان شهر حلب را می‌بندند و همه تفاهمات امضا شده را نقض می‌کنند. تداوم این اقدامات تبعات جدیدی به همراه دارد.

پیش از این نیز نیروهای کرد سوریه دموکرات موسوم به قسد هشدار داد که عناصر وابسته به رژیم تروریستی جولانی دست به اقدامات تحریک آمیزی در مناطق مختلف این کشور می‌زنند که نقض توافق آتش بس به شمار می‌رود.

قسد همچنین تاکید کرده بود که عناصر جولانی در اطراف منطقه دیر حافر و شیخ مقصود و اشرفیه تحرکات مشکوکی دارند.

این نیروها اعلام کردند که همچنان صبر پیشه کرده و به این اقدامات واکنشی نشان نداده‌اند.

قسد در عین حال هشدار داد که تداوم چنین تحرکاتی می‌تواند به واکنش این نیروها بیانجامد.

لازم به ذکر است که بعد از وقوع درگیری‌های خشونت‌آمیز میان عناصر جولانی و قسد ۲ طرف یک توافق نامه آتش بس امضا کردند؛ توافق نامه‌ای که در شرایط کنونی سوریه بسیار شکننده است.