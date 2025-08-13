شرط «ترامپ» برای دیدار رؤسای جمهور روسیه و اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه در سخنانی در خصوص رایزنی مجازی خود با سران کشورهای اروپایی به همراه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد: تماس من با سران کشورهای اروپایی و زلنسکی بسیار خوب و دوستانه بود.

رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: من برای دیدار با پوتین (به آلاسکا) خواهم رفت. سپس با زلنسکی و سران اروپایی تماس خواهم گرفت. بلافاصله پس از دیدار با پوتین، با زلنسکی تماس خواهم گرفت. اگر اولین دیدار (دیدار و رایزنی ترامپ و پوتین) خوب پیش برود، بین پوتین و زلنسکی دیداری برگزار می‌کنم.

دونالد ترامپ، ادعا کرد: اگر دیدار من با پوتین شکست بخورد، عواقب بسیار جدی برای مسکو در پی خواهد داشت.