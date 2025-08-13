به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، با توجه به تغییرات سریع جوامع در عصر حاضر، جمعآوری و انتشار آمارها در بازههای زمانی کوتاه مدت (فصلی، ماهانه، هفتگی و حتی روزانه) میتواند به مسئولان جهت برنامهریزی هدفمند و دقیق و رصد و ارزیابی برنامهها کمک شایانی نماید. نظر به این مهم، مرکز آمار ایران اقدام به تهیه و انتشار گزارش شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور مینماید.
این مجموعه حاوی آخرین اطلاعات سالانه، فصلی و ماهانه کشور در زمینههای اقتصادی و اجتماعی است که بهصورت ماهانه منتشر میشود. مجموعه حاضر گزارش بهروز شده شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور تا مردادماه ۱۴۰۴ است. منابع اطلاعاتی این گزارش، نتایج طرحهای آمارگیری و محاسبات ملی مرکز آمار ایران و آمارهای ثبتی دستگاههای اجرایی میباشد.
نتایج بررسی فایل مرکز آمار برای شاخصهای کلان منتهی به مرداد ۱۴۰۴ نشان میدهد:
تورم نقطه به نقطه: به ۳۳.۱ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل کاهش جزئی داشته است.
تورم ماهانه: برابر با ۲.۴ درصد، که نشاندهنده شتاب متوسط رشد قیمتها در مرداد است.
تورم سالانه: حدود ۳۵ درصد، همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
نرخ بیکاری: در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۷ درصد برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل اندکی کاهش داشته است.
نرخ مشارکت اقتصادی: ۴۱.۳ درصد (فصل بهار)، که نسبت به سال قبل ثابت مانده است.
رشد اقتصادی بدون نفت (بهار ۱۴۰۴ نسبت به بهار ۱۴۰۳): ۳ درصد.
