رویای«اسرائیل بزرگ» نتانیاهو به شدت اردن را آشفته کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت القدس، وزارت خارجه اردن به اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره اسرائیل بزرگ واکنش نشان داد و آن‌را اقدامی به شدت تحریک آمیز و خطرناک دانست.

در بیانیه وزارت خارجه اردن آمده است: اظهارات نتانیاهو درباره رؤیای اسرائیل بزرگ تهدید علیه حاکمیت کشورها و مغایر با قانون بین المللی و منشور سازمان ملل است. اظهارات پوچ نتانیاهو نه ضرری به اردن و کشورهای عربی خواهد رساند و نه از حقوق ملت فلسطین چیزی کم خواهد کرد.

وزارت خارجه اردن بیان کرد: ما اظهارات نتانیاهو را که در آن گفته بود به آرمان به اصطلاح «اسرائیل بزرگ» متعهد است، محکوم می‌کنیم و آنها را تشدید تنش‌های خطرناک و تحریک‌آمیز می‌دانیم. اظهارات نتانیاهو در مورد طرح به اصطلاح «اسرائیل بزرگ» تهدیدی برای حاکمیت کشورها و ناقض قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل است.

در بیانیه وزارت خارجه اردن آمده است: اظهارات نتانیاهو و اقدامات اشغالگران نمایانگر اوضاع بحرانی کابینه او و همزمان با انزوای بین المللی آن در سایه تداوم جنگ علیه غزه و کرانه باختری است.

وزارت خارجه اردن تاکید کرد: جامعه جهانی باید در راستای توقف اقدامات اشغالگران که تهدید کنده ثبات و امنیت و صلح جهانی است، حرکت کند.

گفتنی است که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در گفت‌وگویی تلویزیونی با تأکید بر «ارتباط عاطفی» خود با رؤیای «اسرائیل بزرگ»، بار دیگر بحث جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه تل‌آویو را زنده کرد؛ اظهاراتی که موجی از واکنش‌های انتقادی را به همراه داشت.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه‌ای با شبکه «i۲۴ مدعی شد: من در یک مأموریت تاریخی و معنوی هستم و از نظر احساسی به رؤیای اسرائیل بزرگ پیوند خورده‌ام.

او همچنین اعلام کرد که تل‌آویو با «کشورهای متعددی» در حال گفتگوست که می‌توانند میزبان فلسطینی‌ها باشند.

طبق گزارش شبکه الجزیره، این اظهارات که در بحبوحه تداوم تبلیغات محافل صهیونیستی پیرامون مفهوم «اسرائیل بزرگ» مطرح شد، یادآور دیدگاه‌های ارائه‌شده از سوی مؤسساتی چون «مؤسسه تورات و زمین» است که مدعی هستند مرزهای تاریخی رژیم جعلی از رود فرات در شرق تا رود نیل در جنوب امتداد می‌یابد؛ طرحی که دربردارنده تصرف بخش‌های وسیعی از سرزمین‌های عربی فراتر از فلسطین اشغالی است.