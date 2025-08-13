به گزارش خبرنگار مهر، نشست اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال برای تصمیم گیری در مورد مدیریت این باشگاه ظهر امروز چهارشنبه برگزار شد که طی آن اعضا با استعفای علی نظری جویباری از مدیرعاملی باشگاه موافقت کردند.

نظری جویباری پس از شکست استقلال برابر تراکتور در سوپرجام فوتبال ایران تاکید کرده بود به دلیل این که خسته شده است قصد دارد استعفای خود را به هیئت مدیره ارایه کند که امروز این اتفاق رخ داد و وی از مدیرعاملی باشگاه کنار رفت.

براساس تصمیم اعضای هیئت مدیره، علی تاجرنیا به عنوان سرپرست باشگاه انتخاب شد. تاجرنیا که نماینده تام الاختیار هلدینگ خلیج فارس و رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال هم هست، تا پایان فصل نقل و انتقالات امور باشگاه را در اختیار خواهد شد.

باشگاه استقلال در خبر خود پیرامون تغییرات صورت گرفته اعلام کرد: « در جلسه امروز هیئت مدیره باشگاه استقلال، علی نظری جویباری بر کناره‌گیری خود از سمت مدیرعاملی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تاکید کرد و با وجود درخواست اعضا برای ادامه فعالیت، خواهان پذیرفته شدن استعفایش شد. در نهایت استعفای نظری جویباری مورد پذیرش هیئت مدیره قرارگرفت.

از آنجا که تعیین جایگزین به عنوان مدیرعامل مستلزم طی تشریفات قانونی و مقررات حاکمیت شرکتی است، با پیشنهاد ایشان و درخواست و رای اعضای هیئت مدیره، علی تاجرنیا سرپرستی باشگاه را تا تعیین مدیرعامل جدید پذیرفت.

جلسه هیئت مدیره با تصویب چند پیشنهاد در مورد گسترش فعالیت استقلال در چند رشته ورزشی و تاکید بر اهتمام جمعی برای موفقیت هرچه بیشتر باشگاه در فضایی صمیمانه پایان یافت.»