به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم اکنون با شرکت در یک نشست مطبوعاتی پیرامون دیدار فردای خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت: دیدار با پوتین برای ایالات متحده و روسیه بسیار مهم خواهد بود. اگر این دیدار بد باشد، خیلی سریع تمام می‌شود. اگر دیدار خوبی باشد، در آینده‌ای بسیار نزدیک به صلح خواهیم رسید.

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ادامه داد: ما هیچ پولی به اوکراین نمی‌دهیم؛ اروپا هزینه سلاح‌ها را پرداخت می‌کند. توافق ما با اوکراین در مورد فلزات گرانبها، بازگرداندن پولی است که «بایدن» خرج کرده است.

دونالد ترامپ در ادامه اضافه کرد: دیدار دوم بین پوتین و زلنسکی حتی از دیدار اول (نشست فردا میان ترامپ و پوتین) نیز مهم‌تر خواهد بود. من معتقدم پوتین و زلنسکی می‌خواهند به صلح دست یابند. ما بر پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین تمرکز داریم، جنگی که قرار نبود اتفاق بیفتد!

ترامپ در خصوص افزایش جرم و جنایت در کشورش اذعان کرد: ما تعداد زیادی را بازداشت کرده‌ایم. جرم و جنایت را در واشنگتن ریشه‌کن خواهیم کرد. نمی‌توان اجازه داد که جرم و جنایت در خیابان‌های پایتخت به این نحو ادامه یابد. آمریکایی‌ها از حضور ارتش در خیابان‌ها خوشحال هستند! واشنگتن دی سی، به زودی عاری از جرم و جنایت خواهد شد.

وی ادامه داد: من نگران نزدیک شدن برزیل و مکزیک به چین نیستم. ما از چینی‌ها بهتر عمل می‌کنیم.

رئیس جمهور آمریکا درباره درگیری ها میان اسلام آباد و دهلی نو در ماه می سال جاری میلادی نیز گفت: ۶ یا ۷ هواپیما در جریان درگیری‌ها میان پاکستان و هند سقوط کردند.