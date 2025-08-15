یورش گسترده نظامیان صهیونیست به کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع محلی فلسطینی بامداد امروز جمعه از یورش گسترده ارتش اشغالگر صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری اشغالی خبر دادند که با محاصره، بازداشت و درگیری مسلحانه همراه بوده است.

در جنین، نظامیان اسرائیلی یک ساختمان مسکونی را در نزدیکی بیمارستان ابن‌سینا محاصره کرده و در پی آن، درگیری مسلحانه شدیدی میان مبارزان مقاومت و نیروهای اشغالگر در اطراف این ساختمان رخ داد. طی این عملیات، دو جوان فلسطینی به نام‌های موسی ترکمان و عبدالله صوافطه بازداشت شدند. همچنین جوان دیگری به نام عبدالله الصایب از شهر طوباس که در جنین محاصره شده بود، بازداشت شد.

همزمان، در قلقیلیه، نظامیان صهیونیست سه تن از مادران شهدا را بازداشت کرده و یک ساختمان مسکونی را در منطقه هلال احمر محاصره کردند. نظامیان اشغالگر به سمت یک خودروی عبوری در خیابان الواد تیراندازی کرده و یک جوان فلسطینی را به‌شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند.

در نابلس، ارتش صهیونیستی به اردوگاه عسکر قدیم در شرق شهر یورش برد. تک‌تیراندازان اسرائیلی بر پشت‌بام ساختمان‌های مسکونی مستقر شدند و یک جوان نیز در شرق شهر بازداشت شد.

شاهدان از شلیک گلوله جنگی و پرتاب نارنجک صوتی توسط نظامیان اسرائیلی در جریان این عملیات‌ها خبر داده‌اند.