شمار شهدای جنگ علیه غزه به ۶۱۸۲۷ نفر افزایش یافت

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وزارت بهداشت فلسطین در غزه با صدور بیانیه‌ای تعداد شهدای ۲۴ ساعت گذشته در غزه را ۵۱ نفر اعلام کرد که دو تن از آنها از شهدایی هستند که پیکر آنها از زیر آوار خارج شده است. این بیانیه اعلام کرد که ۳۶۹ نفر نیز طی شبانه روز گذشته در اثر حملات صهیونیست‌ها زخمی شده اند.

بنا بر اعلام این وزارتخانه، همچنان تعدادی از قربانیان زیر آوار یا در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی به دلیل شرایط جنگی قادر به دسترسی به آن‌ها نیستند.

بر اساس این گزارش، از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدا به ۶۱۸۲۷ نفر و تعداد مجروحان به ۱۵۵۲۷۵ نفر رسیده است.

از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تا امروز، ۱۰۳۰۰ نفر شهید و ۴۳۲۳۴ نفر زخمی شده‌اند.

در تیراندازی نظامیان صهیونیست به صفوف کمک‌های انسانی در غزه طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۷ نفر شهید و ۲۵۰ نفر زخمی شده اند. مجموع این آمار از آغاز جنگ تاکنون به ۱۸۹۸ شهید و بیش از ۱۴۱۱۳ زخمی رسیده است.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته یک کودک به دلیل قحطی و سوءتغذیه جان باخته و آمار کلی قربانیان این فاجعه انسانی به ۲۴۰ نفر رسیده که ۱۰۷ نفر از آن‌ها کودک هستند.

یک منبع مطلع در بیمارستان شفاء غزه اعلام کرد که در تیراندازی و حملات نظامیان صهیونیست به افراد در انتظار دریافت غذا و کمک، ۶ تن دیگر شهید و تعدادی نیز زخمی شدند.