هیلاری کلینتون با جایزه صلح نوبل ترامپ را وسوسه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه اسبق آمریکا و رقیب دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور در انتخابات سال ۲۰۱۶ می‌گوید در صورتی که ترامپ بتواند بدون آنکه کی‌یف قلمرواش را از دست بدهد، به جنگ اوکراین و روسیه پایان دهد، او را برای دریافت جایزه صلح نوبل نامزد خواهد کرد.

کلینتون دراین‌باره گفت: صادقانه می‌گویم اگر او به پایان این جنگ وحشتناک که در آن پوتین متجاوز و به کشور همسایه حمله کرده و در تلاش است تا مرزها را تغییر دهد، کمک بکند و اگر این کار را بدون قرار دادن اوکراین در موقعیت تسلیم قلمرو به متجاوز و به نوعی بدون تایید چشم‌انداز پوتین درباره روسیه بزرگ‌تر انجام دهد و در عوض کاری که شاهدش نبوده‌ایم را انجام داده و به معنای واقعی مقابل پوتین بایستد، او را برای صلح نوبل نامزد خواهم کرد!

به گفته وی، توافق صلح باید شامل «آتش‌بس»، «عدم تبادل قلمرو» و «الزام پوتین به خروج تدریجی از قلمرویی که تصرف کرده است» باشد!

وی اضافه کرد: اگر ما بتوانیم از عهده چنین کاری بربیاییم و اگر ترامپ معمار آن باشد، او را برای جایزه صلح نوبل نامزد خواهم کرد زیرا هدف من تسلیم نشدن برابر پوتین آن هم با کمک و تشویق آمریکاست. معتقدم که این بدعتی بسیار وحشتناک خواهد بود. تصور می‌کنم که ترامپ به هر دلیل از جمله جایزه صلح نوبل که از دستش فراری بوده است، شاید به واقع به نیابت از نه تنها اوکراین، دموکراسی و مردم شجاعش بلکه صراحتا به خاطر امنیت و منافع خودمان، مقابل پوتین بایستد.

ترامپ در واکنش به اظهارات کلینتون گفت که با این حرف‌ها «شاید دوباره به او علاقه‌مند شوم»!