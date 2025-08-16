به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شرفی پیش از ظهر امروز شنبه در جلسه قرارگاه اربعین حسینی در مرز شلمچه اظهار داشت: راهپیمایی اربعین امسال به دلیل ایثار، جهاد و ازخودگذشتگی بخشهای مختلف نیروی انتظامی، یکی از منضبطترین، آسانترین و رضایتبخشترین مراسمهایی بود که تاکنون برگزار شده است.
وی افزود: تلاشهای شبانهروزی کارکنان فراجا در خدمترسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) منجر به رضایتمندی گسترده زائران شده است.
سردار شرفی با قدردانی از سردار میرفیضی، فرمانده انتظامی خوزستان از تمامی همکاران انتظامی که عاشقانه به زائران خدمت کردند، تشکر کرد.
وی یکی از نقاط قوت خوزستان را «مسئولسازی» و پیادهسازی حکمرانی انتظامی دانست و گفت: مدیریت خلاقانه و نوآورانه در این استان، سایر ارگانها را برای همافزایی حول محور خدمترسانی به زائران مجاب کرد. همچنین، صرفهجویی در منابع انسانی و ایجاد مکانهای استقراری مناسب برای کارکنان انتظامی، از اقدامات برجسته در راستای منزلتسازی و خوشایندسازی محیط خدمت بود.
سردار شرفی با اشاره به عملکرد معاونت اجتماعی و فرهنگی خوزستان، آن را روحیهبخش و انگیزشی خواند و افزود: تولیدات فرهنگی این معاونت، الگویی برای سایر استانها شد.
وی همچنین از مدیریت مطلوب ترافیک، کاهش تصادفات و ساماندهی پارکینگها در خوزستان تمجید کرد و گفت: مراسم اربعین برای کارکنان فراجا فرصتی برای تمرین عشق، همدلی، همافزایی و سادهزیستی بود که رمز موفقیت این مأموریت به شمار میرود.
فرمانده قرارگاه اربعین در پایان تأکید کرد: تلاشهای هماهنگ و عاشقانه در خوزستان، اربعین ۱۴۰۴ را به یکی از موفقترین دورههای این مراسم معنوی تبدیل کرده است.
نظر شما