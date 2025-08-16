نهضت مدرسه سازی امروز با ابتکار رئیس جمهور قوت گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست بعدازظهر شنبه در آئین کلنگ زنی پنج باب مدرسه خیرساز در منطقه یاغچیان تبریز، اظهار کرد: کلنگ زنی این مدارس به دست خیر نیک اندیش، اسماعیل برزگر، نشان می‌دهد که هنوز چشمه جوشان کارهای خیر در تبریز برقرار بوده و امروز در این نهضت ریشه دوانده است.

وی افزود: مدیریت استان، بنا دارد تا تمام ظرفیت خود را برای ایجاد فضای خوب برای تعالی، آموزش و آینده فرزندان کشورمان بکار گیرد.

وی گفت: استان در اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی باید به جایگاه نخست برسد، خیران نیک اندیش بسیاری همواره در این استان پرورش یافته که در طول تاریخ نقش آفرین بوده‌اند.