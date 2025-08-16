عارف: تأمین اجتماعی پیشتاز عدالت اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در آئین بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۶۵ پروژه سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد: امنیت اجتماعی و امنیت اقتصادی دو مسیری است که سازمان تأمین اجتماعی بر عهده دارد. سازمان تأمین اجتماعی در وظایف ذاتی خود موفق بوده و علاوه بر این‌ها مسئولیت اجتماعی بر عهده دارد که انقلاب ما انقلاب فرهنگی بود و شعار عدالت اجتماعی در ذات انقلاب ما نهفته بود.

وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان پیشتاز در تأمین عدالت اجتماعی خوش درخشید، علی رغم مشکلاتی که با آنها دست به گریبان بود که به جای تصمیم گیری‌های سازمان، دولت و مجلس تصمیم می‌گرفتند.

معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد: در ارزیابی یک سال اول دولت چهاردهم سازمان تأمین اجتماعی جزو سازمان‌های موفق بوده است، به ویژه در شرایط جنگی و اقشار آسیب پذیر که صاحبان این سازمان هستند، این سازمان خوش درخشید و مدیران سازمان تأمین اجتماعی راهبردی درست اتخاذ کردند. در مقطعی و در یکی از دولت‌ها جمع‌بندی این بود که برای اینکه سازمان تأمین اجتماعی بتواند مسئولیت‌های خود را به درستی انجام دهد، امور درمانی را به وزارت بهداشت محول کند؛ بعد از مدتی متوجه شدیم این کار اصولی نبوده است.

عارف با اعلام رسمی اجرای ۶۵ پروژه سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی نگاه خاصی به مناطق کمتر برخوردار دارد. بسیاری از پروژه‌های این سازمان مربوط به شهرستان‌ها و مناطق کم برخوردار است. امیدوارم همکاران سازمان تأمین اجتماعی با انگیزه بیشتری در خدمت مردم باشند.