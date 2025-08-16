  1. استانها
  2. فارس
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۵۴

حادثه آتش سوزی در ایستگاه برق سراج شیراز

شیراز-معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای فارس گفت: درپی حادثه آتش سوزی دریکی ازترانس‌های ایستگاه سراج شیرازبلافاصله عملیات انتقال باربه سایر ایستگاه‌های مجاور بدون هیچگونه خاموشی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر فرشاد فرامرزی با اشاره به وقوع حادثه آتش‌سوزی در یکی از ترانس‌های برق در خیابان سراج شیراز گفت: در چند ساعت گذشته یکی از ترانس‌های برق به دلیل افزایش دمای هوا و افزایش مصرف دچار آتش‌سوزی شد که در بررسی‌های فنی، نیاز به تعویض ترانس صدمه دیده، قطعی شد و با ورود کارشناسان و مسئولان مرتبط موضوع تعویض ترانس در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: اکیپ عملیاتی تعمیرات نیرو در ایستگاه برق سراج شیراز مستقر شدند و برنامه‌ریزی جهت خارج سازی ترانس حادثه دیده و جایگزینی ترانس جدید آغاز شد.

فرامرزی با تقدیر از نیروهای عملیاتی افزود: با توجه به افزایش بی سابقه دما و به تبع آن رشد شدید بار مصرفی برق، نیاز بود که ترانس مذکور در کوتاه‌ترین زمان ممکن جایگزین و وارد مدار شود، به همین دلیل گروه‌های فنی و عملیاتی، مدیر امور، رئیس اداره شیراز و ناظرین عالی پست، مسئولین حفاظت و خط یاد شده و سایر مدیران و کارشناسان فنی به صورت ۲۴ ساعته در ایستگاه مستقر شدند و بر اجرای عملیات عادی سازی ترانس نظارت مستقیم داشتند.

معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای فارس تصریح کرد: در یک عملیات جهادی و بی‌سابقه کمتر از سه روز یک ترانس ۳۰ مگاولت آمپری جدید در ایستگاه برق سراج شیراز نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت.

