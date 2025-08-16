حادثه آتش سوزی در ایستگاه برق سراج شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر فرشاد فرامرزی با اشاره به وقوع حادثه آتش‌سوزی در یکی از ترانس‌های برق در خیابان سراج شیراز گفت: در چند ساعت گذشته یکی از ترانس‌های برق به دلیل افزایش دمای هوا و افزایش مصرف دچار آتش‌سوزی شد که در بررسی‌های فنی، نیاز به تعویض ترانس صدمه دیده، قطعی شد و با ورود کارشناسان و مسئولان مرتبط موضوع تعویض ترانس در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: اکیپ عملیاتی تعمیرات نیرو در ایستگاه برق سراج شیراز مستقر شدند و برنامه‌ریزی جهت خارج سازی ترانس حادثه دیده و جایگزینی ترانس جدید آغاز شد.

فرامرزی با تقدیر از نیروهای عملیاتی افزود: با توجه به افزایش بی سابقه دما و به تبع آن رشد شدید بار مصرفی برق، نیاز بود که ترانس مذکور در کوتاه‌ترین زمان ممکن جایگزین و وارد مدار شود، به همین دلیل گروه‌های فنی و عملیاتی، مدیر امور، رئیس اداره شیراز و ناظرین عالی پست، مسئولین حفاظت و خط یاد شده و سایر مدیران و کارشناسان فنی به صورت ۲۴ ساعته در ایستگاه مستقر شدند و بر اجرای عملیات عادی سازی ترانس نظارت مستقیم داشتند.

معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای فارس تصریح کرد: در یک عملیات جهادی و بی‌سابقه کمتر از سه روز یک ترانس ۳۰ مگاولت آمپری جدید در ایستگاه برق سراج شیراز نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت.