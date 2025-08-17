به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که دست کم ۳۵ تن از معترضان را در جریان تظاهرات سراسری امروز در اراضی اشغالی بازداشت کرده است.

شبکه ۱۳ تلویزیون این رژیم نیز گزارش داد که معترضان صهیونیست تقاطع مقابل ساختمان وزارت جنگ را در تل آویو بستند.

رسانه‌های عبری زبان از صبح امروز گزارش دادند که معترضان صهیونیست مقابل منازل وزرای کابینه نتانیاهو از جمله وزیر آموزش در مرکز اراضی اشغالی تجمع کردند.

آنها همچنین تقاطع رعنانا واقع در شمال تل آویو و بزرگراه شماره ۱ در ورودی قدس اشغالی را بستند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که معترضان مسیرهای زیادی را در سراسر اراضی اشغالی با آتش زدن لاستیک‌ها بستند. آنها خواهان توقف جنگ در نوار غزه و بازگشت اسرای صهیونیست هستند. این اعتراضات در ۳۵۰ نقطه در جریان است.