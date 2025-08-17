به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات بینالمللی مسترزکاپ روسیه که به میزبانی شهر مسکو برگزار شد، محمدصادق قنبری نماینده قم و عضو تیم منتخب سبک شورینکمپو کاراته ایران در بخش کومیته وزن منهای ۷۰ کیلوگرم با غلبه بر تمامی حریفان بر سکوی قهرمانی ایستاد.
وی هنگام دریافت مدال، در اقدامی نمادین پرچم جمهوری اسلامی ایران و پرچم فلسطین را به اهتزاز درآورد.
همچنین مهدی گلوردی دیگر نماینده کاراته قم در بخش کاتا با کسب بالاترین امتیاز موفق شد عنوان قهرمانی این بخش را به دست آورد و دومین مدال طلای کاراتهکاهای قمی در این رویداد بینالمللی را رقم بزند.
