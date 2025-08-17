به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، منابع خبری از تداوم تظاهرات در تلآویو علیه سیاستهای جنگطلبانه نتانیاهو خبر دادند.
این منابع اعلام کردند که معترضان خیابان آیالون در تلآویو از صبح امروز بستهاند تا به کابینه برای پذیرش توافق مبادله اسیران و توقف جنگ غزه فشار بیاورند.
رسانههای عبری زبان از صبح امروز گزارش دادند که معترضان صهیونیست مقابل منازل وزرای کابینه نتانیاهو از جمله وزیر آموزش در مرکز اراضی اشغالی تجمع کردند.
آنها همچنین تقاطع رعنانا واقع در شمال تلآویو و بزرگراه شماره ۱ در ورودی قدس اشغالی را بستند.
رسانههای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که معترضان مسیرهای زیادی را در سراسر اراضی اشغالی با آتش زدن لاستیکها بستند. آنها خواهان توقف جنگ در نوار غزه و بازگشت اسرای صهیونیست هستند. این اعتراضات در ۳۵۰ نقطه در جریان است.
