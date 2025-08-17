  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹

تداوم اعتراضات ضدجنگ در تل‌آویو + فیلم

تداوم اعتراضات ضدجنگ در تل‌آویو + فیلم

منابع خبری از تداوم اعتراضات ضدجنگ در تل‌آویو علیه سیاست‌های نتانیاهو خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، منابع خبری از تداوم تظاهرات در تل‌آویو علیه سیاست‌های جنگ‌طلبانه نتانیاهو خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که معترضان خیابان آیالون در تل‌آویو از صبح امروز بسته‌اند تا به کابینه برای پذیرش توافق مبادله اسیران و توقف جنگ غزه فشار بیاورند.

رسانه‌های عبری زبان از صبح امروز گزارش دادند که معترضان صهیونیست مقابل منازل وزرای کابینه نتانیاهو از جمله وزیر آموزش در مرکز اراضی اشغالی تجمع کردند.

آنها همچنین تقاطع رعنانا واقع در شمال تل‌آویو و بزرگراه شماره ۱ در ورودی قدس اشغالی را بستند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که معترضان مسیرهای زیادی را در سراسر اراضی اشغالی با آتش زدن لاستیک‌ها بستند. آنها خواهان توقف جنگ در نوار غزه و بازگشت اسرای صهیونیست هستند. این اعتراضات در ۳۵۰ نقطه در جریان است.

کد خبر 6562907

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها