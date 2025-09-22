  1. استانها
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۳۶

پیش‌بینی آسمان صاف و گرمای تابستانی در یزد

یزد - بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز، استان یزد شاهد جوی پایدار، آسمانی صاف و افزایش دمای روزانه در برخی مناطق خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که امروز دوشنبه، سامانه پرفشار جنب‌حاره‌ای در سطح استان فعال بوده و موجب پایداری جو، آسمانی صاف و افزایش دما شده است و وزش باد ملایم در برخی نقاط و غبار رقیق در مناطق مرکزی و شمالی نیز مشاهده می‌شود.

همچنین گرم‌ترین منطقه شرق استان (بخش‌هایی از بافق و بهاباد) با بیشترین تنش گرمایی و دمای بالا و سردترین منطقه ارتفاعات غربی (تفت، نیر) با هوای خنک‌تر و کاهش نسبی دما در شب پیش‌بینی می‌شود.

بر همین اساس در مناطق شمالی استان (میبد، اردکان) آسمانی صاف، وزش باد ملایم شمال غربی، شب‌ها با کاهش نسبی دما همراه خواهد بود و در مناطق جنوب استان (مهریز، خاتم) هوای گرم و خشک، افزایش دما در ساعات ظهر، شب‌ها نسبتاً خنک‌تر و در مناطق شرقی استان (بافق، بهاباد) بیشترین تنش گرمایی، آسمان کاملاً صاف، احتمال افزایش خشکی هوا پیش‌بینی می‌شود.

برای مناطق غرب استان (تفت، نیر) هوای معتدل‌تر، وزش باد، کاهش محسوس دما در شب و برای مرکز استان (شهر یزد) آسمانی صاف، دمای بالا در طول روز و کاهش نسبی در شب و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود.

