سهم ۱۳ دقیقه برای مهاجم ایرانی در چهار بازی لیگ بلژیک!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال وسترلو در آغاز فصل جدید «ژوپیلر لیگ» بلژیک عملکرد چندان مطلوبی نداشته است. در چهار هفته ابتدایی، این تیم سه شکست متحمل شده و تنها یک بار موفق به کسب پیروزی شده است.

اللهیار صیادمنش که از سال ۲۰۲۴ عضو تیم وسترلو است، در فصل جاری تنها ۱۳ دقیقه فرصت حضور در زمین را داشته و این تنها در بازی هفته اول مقابل اندرلخت بوده است؛ دیداری که با نتیجه ۵ بر ۲ به سود اندرلخت به پایان رسید.

صیادمنش در سه بازی اخیر تیمش به بازیکنی نیمکت‌نشین تبدیل شده و ایسام شاری، سرمربی مراکشی-بلژیکی وسترلو، تمایلی به استفاده از او در ترکیب تیم نشان نداده است.

تیم وسترلو شامگاه یکشنبه ۲۶ مرداد و در هفته چهارم ژوپیلر لیگ میهمان تیم سرکل بروژ بود که با نتیجه ۴ بر یک مغلوب شد و صیادمنش مطابق معمول نیمکت نشین بود.

در سال منتهی به جام جهانی ۲۰۲۶، شرایط بازیکنان ایرانی شاغل در فوتبال اروپا چندان مساعد نیست. مهدی طارمی در آستانه آغاز فصل جدید سری آ ایتالیا، اجازه حضور در تمرینات اینتر را ندارد و همچنان بلاتکلیف است. علیرضا جهانبخش پس از جدایی از هیرنفین هلند هنوز تیم جدید خود را مشخص نکرده و علی قلی‌زاده نیز به تازگی عمل جراحی کشاله ران انجام داده و تا سه ماه قادر به بازی برای لخ پوزنان نخواهد بود.

در همین حال، علی کریمی و سید مجید حسینی در تیم کایسری اسپور ترکیه، محمد محبی در روستوف و محمدجواد حسین‌نژاد در تیم دینامو ماخاچ قلعه روسیه تنها بازیکنان ایرانی هستند که در اروپا تقریباً حضور پررنگی در ترکیب تیم‌های خود دارند.