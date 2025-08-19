به گزارش خبرنگار مهر، قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ هنوز تعیین نشده است. با وجود این که کشت پاییزه در شهریور ماه آغاز می‌شود اما هنوز مشخص نیست برای سال زراعی جدید، نرخ خرید تضمینی گندم چه مبلغی خواهد بود.

عطاالله هاشمی، عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درباره جلسه شورا برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی جدید به خبرنگار مهر، گفت: هفته گذشته کمیته تخصصی گندم با مسئولان سازمان برنامه و بودجه جلسه داشت؛ اما با توجه به اختلاف نظری که بین کارشناسان با اعضای این سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود داشت قرار شد در جلسه تکمیلی این هفته موضوع دوباره بررسی شود.

وی افزود: امروز این جلسه برگزار می‌شود. اگر اعضا به نتیجه برسند شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی نیز به زودی برگزار خواهد شد.

رئیس بنیاد ملی گندم کاران اعلام کرد: پیشنهاد ما برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم دو شاخص هزینه تمام شده به اضافه سود متعارف و نیز نرخ تورم است. دو شاخصی که در قانون هم پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: امسال قیمت خرید تضمینی گندم ۲۰.۵۰۰ تومان بود در حالی که نرخ تورم ۴۰ درصد اعلام شد. بنابراین، در سال زراعی جدید باید آنالیز قیمتی که از کشت گندم در تمام استان‌ها استخراج شده است مدنظر قرار گیرد.

عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درباره عدد مورد نظر کارشناسان، گفت: به طور قطع با توجه به این دو شاخص قیمت خرید تضمینی گندم باید بالای ۳۰ هزار تومان باشد. امروز در جلسه کارشناسی چانه زنی می‌شود تا دو طرف سر عدد واحد، به توافق برسند.

رئیس بنیاد ملی گندم کاران درباره تفاوت قیمت گندم داخلی و خارجی اظهار کرد: در حال حاضر قیمت گندم خارجی بدون احتساب هزینه‌های حمل و نقل و… با دلار ۹۳ هزار تومان، هر کیلو گرم ۲۸ هزار تومان می‌شود اما گندم تولید داخل ۲۰.۵۰۰ تومان تولید و تأمین شده است.