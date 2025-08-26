به گزارش خبرنگار مهر، امسال به دلیل کم بارشی تولید محصولات کشاورزی در برخی اقلام بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است. سال گذشته بیش از ۱۲ میلیون تن گندم در کشور تولید شد و امسال این عدد پیش بینی می‌شود به کمتر از ۱۰ میلیون تن برسد.

این کاهش تولید در جو و دانه‌های روغنی از جمله کلزا نیز صادق است. سال گذشته کشور بیش از ۳۵۰ هزار تن کلزا برداشت کرد و امسال این عدد به حدود ۲۵۰ هزار تن می‌رسد.

این محصولات جز کالاهای اساسی بوده که از سوی دولت خرید تضمینی می‌شود. بر اساس قانون شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی پول محصولات خریداری شده باید ۲۴ ساعته پرداخت شود در حالی که در چند سال اخیر با تأخیر چند ماهه همراه شده است.

پرداخت ۱۳۶ همت به ۶۰۳ هزار گندم‌کار

در ادامه روند پرداخت مطالبات گندم‌کاران کشور، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از واریز بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومان دیگر به حساب گندم‌کاران خبر داد و اعلام کرد، با این اقدام، مجموع پرداختی‌ها به ۶۰۳ هزار کشاورز به حدود ۱۳۶ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده و به این ترتیب، ۸۶ درصد از ارزش ریالی کل گندم‌های خریداری‌شده تسویه شده است.

سید سعید راد با اعلام خرید ۷ میلیون و ۶۶۹ هزار تن گندم از کشاورزان، افزود: این محصول ارزشمند در قالب یک میلیون و ۳۱۲ هزار تن محموله از طریق ۱۱۴۰ مرکز خرید در ۳۱ استان کشور تحویل گرفته شده است.

وی با تأکید بر آنکه این حجم گندم حاصل تلاش‌های بی‌وقفه و شبانه‌روزی نیم میلیون کشاورز ایرانی است، گفت که با وجود کاهش کم‌سابقه بارندگی‌ها و چالش‌های ناشی از کم‌آبی در بسیاری از مناطق کشور، کشاورزان با همت بالا، ماهانه بیش از ۱.۵ میلیون تن گندم به مراکز خرید دولتی تحویل داده‌اند و دولت نیز با تمام توان در کنار آنها ایستاده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی از خوزستان، کردستان، گلستان، فارس، کرمانشاه، آذربایجان غربی، همدان، خراسان رضوی، اردبیل و زنجان، به عنوان ۱۰ استان صدر جدول خرید گندم کشور، نام برد و تاکید کرد، عملیات خرید تضمینی گندم تا زمانی که کشاورزان محصول خود را به مراکز خرید تحویل دهند، ادامه خواهد داشت.