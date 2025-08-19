به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارشناسی نمایندگان گندمکاران از بنیاد ملی گندمکاران و دولت از سازمان برنامه و بودجه امروز برگزار و بدون نتیجه پایان یافت.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران و عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به خبرنگار مهر گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه جلسه نخست کارشناسی بین نمایندگان گندم کاران و دولت هفته گذشته برگزار شد؛ اما توافق حاصل نشد.
وی افزود: قرار بود در جلسه تکمیلی امروز سه شنبه ۲۸ مرداد قیمت گندم سال زراعی آینده (۱۴۰۴-۱۴۰۵) بین دو طرف نهایی شود که اینگونه نشد.
این مسئول صنفی با بیان اینکه اختلاف نظر در آنالیز قیمتهای تولید گندم است، اظهار کرد: برای توافق نهایی موضوع به جلسه هفته آینده موکول شد.
به گزارش خبرنگار مهر، این در حالی است که در کمتر از یک ماه آینده، کشت پاییزه در کشور آغاز میشود.
از سوی دیگر، توافق در کمیته تخصصی به معنی تعیین نرخ نهایی خرید تضمینی گندم نبوده و این قیمت توافقی، مجدداً در شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی چانهزنی شده سپس عدد نهایی و از سوی رئیس شورا (وزیر جهاد کشاورزی) اعلام میشود.
