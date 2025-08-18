به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی عصر دوشنبه در نشست هم اندیشی رفع ناترازیهای انرژی در استان مرکزی که در سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد، اظهار کرد: موضوع آب به ابر بحران و فرا چالش تبدیل شده است و تأثیرات تغییر اقلیم بسیار زیاد بوده است که نیاز است به موضوع آب، انرژی، غذا و محیط زیست توجه ویژه داشته باشیم و راهبردی را در این راستا تعیین کنیم.
وی افزود: با تعامل و پیگیریهای مستمر نمایندگان و همکاری نظام مهندسی ساختمان استان اجرای طرحهای مدیریت بهینه آب و انرژی شامل نصب پنلهای خورشیدی خانگی و سیستمهای جمعآوری آب باران هدفگذاری شده و به طور حتم با انجام این اقدامات میتوان گامهای مؤثری در راستای مقابله با بحران آب و انرژی برداشت.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: از جمله این اقدامات، طراحی و راهاندازی واحدهای کوچکمقیاس خورشیدی تا ظرفیت ۱۰ کیلووات با همکاری شهرداری است که به متقاضیان ساختوساز اجازه میدهد با نصب پنلهای خورشیدی، از سطح اشغال بیشتری برخوردار شوند.
وی گفت: همچنین در راستای مقابله با تغییرات اقلیمی و بحران آب، سیستمهای جمعآوری آب باران برای مصارف غیرشرب و فضای سبز شهری طراحی شده است و این طرحها با همکاری آب منطقهای و آبفا و با استفاده از مشوقهای تشویقی اجرایی خواهد شد.
ابراهیمی گفت: در بخش صنعت نیز با استناد به قانون برنامه، بهرهگیری از ظرفیت آبهای بازیافتی در کارخانجات الزامی شده است همچنین در کشاورزی توسعه آبیاری نوین و گلخانهای در دستور کار قرار دارد تا از برداشت بیرویه آبهای زیرزمینی جلوگیری شود.
عضو کمیسیون آب و کشاورزی در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با بهرهگیری از دانش متخصصان داخلی و فناوریهای روز، میتوان بر چالشهای آب و انرژی غلبه کرد.
ابراهیمی گفت: در حال حاضر ۱۰ حوزه آبخیز کشور را به ۳۱ حوزه تقسیم کردهایم که به لحاظ علمی اقدام درستی نبوده بوده است و منجر به این شده که به عنوان مثال حقابه برخی استانها از جمله مرکزی، گرفته شود.
عضو کمیسیون آب و کشاورزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هنر مدیران این است که با خردورزی جمعی، در شرایط دشوار، ایدههایی نو طراحی کنند و مشکلات مختلف مول ناترازیهای آب و انرژی را حل کنند.
ابراهیمی با بیان اینکه اجرای سطوح آبگیر باران در مجتمعهای مسکونی ضروری است، افزود: نظام مهندسی، هندسه طراحی و اجرا را باید عملیاتی کند.
وی ادامه داد: باید انواع انرژیهای تجدید پذیر را مورد توجه ویژه قرار دهیم و از این فرصتهای طبیعی در نقاط مختلف استان مرکزی بهره گیری کرده و برای انرژیهای خورشیدی، پهنه بندی مناطق مورد توجه باشد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بحث انرژیهای تجدید پذیر باید در استان مرکزی جریان سازی داشته باشیم و بایا اذعان کرد شبکههای ما ۳۰ درصد ظرفیت بار را دارند.
ابراهیمی گفت: صنایع استان مرکزی و شهر اراک اجازه بهرهگیری از آب تازه را ندارند و باید از ظرفیت آبهای برگشتی استفاده کنند.
وی افزود: از بعد نظارتی به هیچ وجه از خشک شدن درختان و فضای سبز در شهر اراک نمیگذریم.
ابراهیمی به بررسی چالشهای پیشروی کشور در حوزههای آب، انرژی و محیط زیست پرداخت و بر لزوم مدیریت هوشمند و هماهنگ این منابع تأکید کرد. وی با اشاره به پیامدهای تغییرات اقلیمی و مصرف نادرست منابع، خواستار تدوین برنامههای عملیاتی برای مقابله با بحرانهای پیشرو شد.
