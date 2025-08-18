  1. استانها
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۰۶

اجرای طرح‌های نوین مدیریت آب و انرژی در مرکزی با تعامل نظام مهندسی

اراک- نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: با تعامل و هم‌افزایی اعضای نظام مهندسی ساختمان مرکزی، اجرای طرح‌های مدیریت بهینه آب و انرژی

به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی عصر دوشنبه در نشست هم اندیشی رفع ناترازی‌های انرژی در استان مرکزی که در سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد، اظهار کرد: موضوع آب به ابر بحران و فرا چالش تبدیل شده است و تأثیرات تغییر اقلیم بسیار زیاد بوده است که نیاز است به موضوع آب، انرژی، غذا و محیط زیست توجه ویژه داشته باشیم و راهبردی را در این راستا تعیین کنیم.

وی افزود: با تعامل و پیگیری‌های مستمر نمایندگان و همکاری نظام مهندسی ساختمان استان اجرای طرح‌های مدیریت بهینه آب و انرژی شامل نصب پنل‌های خورشیدی خانگی و سیستم‌های جمع‌آوری آب باران هدفگذاری شده و به طور حتم با انجام این اقدامات می‌توان گام‌های مؤثری در راستای مقابله با بحران آب و انرژی برداشت.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: از جمله این اقدامات، طراحی و راه‌اندازی واحدهای کوچک‌مقیاس خورشیدی تا ظرفیت ۱۰ کیلووات با همکاری شهرداری است که به متقاضیان ساخت‌وساز اجازه می‌دهد با نصب پنل‌های خورشیدی، از سطح اشغال بیشتری برخوردار شوند.

وی گفت: همچنین در راستای مقابله با تغییرات اقلیمی و بحران آب، سیستم‌های جمع‌آوری آب باران برای مصارف غیرشرب و فضای سبز شهری طراحی شده است و این طرح‌ها با همکاری آب منطقه‌ای و آبفا و با استفاده از مشوق‌های تشویقی اجرایی خواهد شد.

ابراهیمی گفت: در بخش صنعت نیز با استناد به قانون برنامه، بهره‌گیری از ظرفیت آب‌های بازیافتی در کارخانجات الزامی شده است همچنین در کشاورزی توسعه آبیاری نوین و گلخانه‌ای در دستور کار قرار دارد تا از برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی جلوگیری شود.

عضو کمیسیون آب و کشاورزی در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با بهره‌گیری از دانش متخصصان داخلی و فناوری‌های روز، می‌توان بر چالش‌های آب و انرژی غلبه کرد.

ابراهیمی گفت: در حال حاضر ۱۰ حوزه آبخیز کشور را به ۳۱ حوزه تقسیم کرده‌ایم که به لحاظ علمی اقدام درستی نبوده بوده است و منجر به این شده که به عنوان مثال حقابه برخی استان‌ها از جمله مرکزی، گرفته شود.

عضو کمیسیون آب و کشاورزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هنر مدیران این است که با خردورزی جمعی، در شرایط دشوار، ایده‌هایی نو طراحی کنند و مشکلات مختلف مول ناترازی‌های آب و انرژی را حل کنند.

ابراهیمی با بیان اینکه اجرای سطوح آبگیر باران در مجتمع‌های مسکونی ضروری است، افزود: نظام مهندسی، هندسه طراحی و اجرا را باید عملیاتی کند.

وی ادامه داد: باید انواع انرژی‌های تجدید پذیر را مورد توجه ویژه قرار دهیم و از این فرصت‌های طبیعی در نقاط مختلف استان مرکزی بهره گیری کرده و برای انرژی‌های خورشیدی، پهنه بندی مناطق مورد توجه باشد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بحث انرژی‌های تجدید پذیر باید در استان مرکزی جریان سازی داشته باشیم و بایا اذعان کرد شبکه‌های ما ۳۰ درصد ظرفیت بار را دارند.

ابراهیمی گفت: صنایع استان مرکزی و شهر اراک اجازه بهره‌گیری از آب تازه را ندارند و باید از ظرفیت آب‌های برگشتی استفاده کنند.

وی افزود: از بعد نظارتی به هیچ وجه از خشک شدن درختان و فضای سبز در شهر اراک نمی‌گذریم.

ابراهیمی به بررسی چالش‌های پیش‌روی کشور در حوزه‌های آب، انرژی و محیط زیست پرداخت و بر لزوم مدیریت هوشمند و هماهنگ این منابع تأکید کرد. وی با اشاره به پیامدهای تغییرات اقلیمی و مصرف نادرست منابع، خواستار تدوین برنامه‌های عملیاتی برای مقابله با بحران‌های پیش‌رو شد.

