تعطیلی ادارات آذربایجان شرقی روز شنبه اول شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اعلام تعطیلی ادارات استان در روز شنبه اول شهریور، گفت: این تصمیم به دلیل گرمای شدید هوا و مدیریت بهینه مصرف انرژی اتخاذ شده است.

ظفر محمدی گفت: با توجه به مصوبه کارگروه مدیریت مصرف انرژی، کلیه ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان روز شنبه اول شهریور تعطیل خواهند بود و شعب منتخب بانک‌ها با تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: فعالیت ادارات در روز چهارشنبه ۲۹ مرداد طبق روال عادی انجام خواهد شد.

معاون استاندار از همشهریان خواست در مصرف آب و برق نهایت صرفه جویی را داشته باشند.