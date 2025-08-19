  1. استانها
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۰۷

تعطیلی ادارات آذربایجان شرقی روز شنبه اول شهریور

تبریز- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی از تعطیلی ادارات استان در روز شنبه یکم شهریور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اعلام تعطیلی ادارات استان در روز شنبه اول شهریور، گفت: این تصمیم به دلیل گرمای شدید هوا و مدیریت بهینه مصرف انرژی اتخاذ شده است.

ظفر محمدی گفت: با توجه به مصوبه کارگروه مدیریت مصرف انرژی، کلیه ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان روز شنبه اول شهریور تعطیل خواهند بود و شعب منتخب بانک‌ها با تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: فعالیت ادارات در روز چهارشنبه ۲۹ مرداد طبق روال عادی انجام خواهد شد.

معاون استاندار از همشهریان خواست در مصرف آب و برق نهایت صرفه جویی را داشته باشند.

کد خبر 6564724

