وینگر جدید استقلال بازیکن مازاد تیم بلژیکی/ انتقال رایگان به تهران!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال برای تقویت در بخش هجومی خود اقدام به جذب موسی جنپو وینگر چپ اهلی مالی تیم فوتبال استانداردلیژ بلژیک کرده است.

این بازیکن فصل گذشته در تیم آلانیا اسپور ترکیه بازی می‌کرد و پس از پایان قرارداد قرضی اش با این باشگاه راهی استانداردلیژ شد اما جایی در تفکرات «میرچا ردنیک» سرمربی این تیم نداشت و در لیست مازاد قرار گرفت.

با این حال باشگاه استانداردلیژ که با این بازیکن قرارداد داشت، به دلیل اینکه جایی در تفکرات سرمربی تیم نداشت راضی به انتقال رایگان این بازیکن به استقلال شد.

به این ترتیب جنپو به زودی راهی تهران می‌شود تا قرارداد خود را با باشگاه استقلال به ثبت برساند تا در فصل جدید شاگرد ریکاردو ساپینتو شود. سرمربی پرتغالی استقلال سابقه کار با جنپو را داشته است.