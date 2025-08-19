به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی، روز سه‌شنبه بخش کشاورزی را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای تأمین امنیت غذایی کشور دانست و گفت: علاوه بر تأمین غذای مردم، توسعه پایدار در این بخش اهمیت زیادی دارد تا علاوه بر استمرار تولید، امنیت غذایی نیز تضمین شود و غذای سالم و کافی برای جامعه فراهم آید.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی استان افزود: آذربایجان‌شرقی یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که ۲۵ درصد آن اراضی آبی و نیمه‌آبی و ۷۵ درصد آن دیمزار است. از اراضی آبی و نیمه آبی ۱۰۹ هزار هکتار باغات و ۲۲۰ هزار هکتار زراعت است. البته در استان اراضی آبی محض وجود ندارد و تمامی اراضی نیمه‌آبی محسوب می‌شوند.

شفیعی ادامه داد: در استان ۷.۵ میلیون واحد دامی، ۸۹۰ واحد مرغداری با بیش از ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه مرغ و همچنین ۸۵۰ واحد صنایع تبدیلی کشاورزی فعال هستند و میزان گلخانه‌های استان نیز ۳۷۵ هکتار است.

وی با بیان اینکه سالانه بیش از ۵ میلیون تن محصولات کشاورزی در استان تولید می‌شود، تصریح کرد: ۵۶ درصد این تولیدات مربوط به زراعت ،۲۴ درصد باغبانی و ۲۰ درصد باقی مانده نیز مربوط به بخش دام، طیور و شیلات است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به موقعیت خاص جغرافیایی آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: ۲۹ درصد اراضی استان در حوضه آبریز ارس، ۴۷ درصد در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و ۲۴ درصد در حوضه قزل‌اوزن قرار دارد. همچنین ۷۲ درصد آب استحصالی استان در بخش کشاورزی و مابقی در بخش صنعت و شرب مصرف می‌شود.

وی افزود: برنامه ۱۰ ساله‌ای برای ارتقای بهره‌وری آب در بخش کشاورزی از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است. در این برنامه با همکاری شرکت آب منطقه‌ای، اصلاح الگوی کشت، توسعه روش‌های نوین آبیاری و اقدامات بهره‌ورانه دنبال می‌شود. براساس این طرح سالانه ۱۲.۵ میلیون مترمکعب و در مجموع ۱۰ سال، ۱۲۵ میلیون مترمکعب آب صرفه‌جویی خواهد شد.

شفیعی با اشاره به برنامه هفتم توسعه کشور خاطرنشان کرد: در سطح ملی طی پنج سال باید ۱۵ میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی صرفه‌جویی شود که معادل ۳ میلیارد مترمکعب در سال است. سهم آذربایجان‌شرقی از این برنامه، ۳۰ میلیون مترمکعب در سال و در مجموع ۱۵۰ میلیون مترمکعب در طول پنج سال خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت خشکسالی و کاهش بارندگی‌ها گفت: امسال به دلیل خشکسالی، میزان تخصیص آب به کشاورزی به شدت کاهش یافت. حقابه ۵۰ میلیون مترمکعبی سد شهید کاظمی بوکان اختصاص پیدا نکرد. همچنین از ۴۲ میلیون مترمکعب حقابه پایاب سد علویان تنها ۱۷ میلیون مترمکعب اختصاص یافت و حقابه سد قلعه‌چای ۱۴ میلیون مترمکعب و سد ارسباران نیز ۷ میلیون مترمکعب کاهش یافت. با این حال تلاش شد تا آسیبی به تولید وارد نشود.

شفیعی از اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در ۷۰ هزار هکتار از مجموع ۱۲۸ هزار هکتار اراضی مستعد استان خبر داد و گفت: امکان اجرای این سامانه‌ها در ۵۰ هزار هکتار دیگر وجود دارد.

وی توسعه گلخانه‌ها را از برنامه‌های اصلی سازمان دانست و افزود: اکنون ۳۷۵ هکتار گلخانه فعال داریم و برای ۵۰۰ هکتار دیگر نیز پروانه صادر شده است که بین ۱۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به برنامه‌های اصلاح الگوی کشت نیز اشاره کرد و گفت: کاهش سطح زیرکشت محصولات آب‌بر همچون پیاز و توسعه کشت گیاهان دارویی، زعفران و گل‌محمدی از جمله اقدامات مهم است. به طور مثال در شهرستان بناب سطح زیرکشت پیاز از ۴ هزار هکتار به ۱۵۰ هکتار کاهش یافته است.

شفیعی با بیان اینکه در سال‌های اخیر ۳ هزار و ۲۰۰ هکتار باغات آب‌بر درجه ۲ به باغات پسته تبدیل شده است، گفت: این روند با جایگزینی ارقام کم‌آب‌بر ادامه خواهد یافت.

وی تولید ۲۱ رقم بذر اصلاح‌شده جدید توسط مراکز تحقیقاتی استان و مرکز تحقیقات دیم کشور را اقدامی مهم برای ارتقای تولید دانست و افزود: کشاورزی حفاظتی نیز یکی از اساسی‌ترین اقدامات برای حفظ رطوبت خاک است و تلاش می‌کنیم کشاورزان را به استفاده از آن ترغیب کنیم.

شفیعی در ادامه اظهار کرد: در حوضه دریاچه ارومیه محدودیت زیادی برای برداشت از منابع زیرزمینی داریم و برخی دشت‌های استان نظیر مرند و شبستر با پدیده فرونشست زمین مواجه هستند به همین دلیل با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای، طرح‌هایی در پایاب چاه‌های دارای کنتور هوشمند اجرا می‌شود تا الگوی کشت اصلاح و روش‌های نوین آبیاری ترویج شود.