سوءمدیریت عامل اصلی ناترازی انرژی در صنایع است؛سمنان مهد انرژی خورشیدی

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله معماری ظهر سه شنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران و رسانهها در اتاق بازرگانی سمنان، با تاکید بر اینکه رسانهها سرمایههای ملی محسوب میشوند، تاکید کرد: رسانهها با فشارهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و … روبرو هستند اما علیرغم همه این مسائل بازهم رسانهها در خط مقدم امید افزایی در کشورمان محسوب میشوند.
وی با بیان اینکه امروز اگر تولید ملی افتخاری برای کشورمان محسوب میشود، در کنار تلاش صنایع، میبایست از رسانهها قدردانی کرد، افزود: رسانهها به تولید ملی و تولیدگران عزت میبخشند.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین شرایط کشورمان بیان کرد: رسانهها توانستند در تابآوری جامعه و اقتصاد و تولید و صنایع و … و مقابله با فضا سازی دشمن موفق عمل کنند لذا باید در این تعریف گفت که رسالت خبرنگاران در کنار نگاه به گذشته، معماری آینده است.
معماری در دیگر بخش سخنان خود ضمن بیان اینکه سو مدیریت بانی اصلی بروز ناترازی ها است، تاکید کرد: ناترازی های موجود در بخش انرژی مشکلات بسیاری را برای صنایع استان سمنان وجود آورده است.
وی با بیان اینکه ناترازی میتواند با مدیریت درست در بخش انرژی و توجه به ظرفیتهای ما در کشورمان و استان سمنان مانند انرژی رایگان خورشیدی برطرف شود که البته نیاز است مسئولان در این زمینه برنامه ریزی کنند، افزود: سمنان مهد انرژیهای خورشیدی در کشورمان محسوب میشود.
