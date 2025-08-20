  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

کشف کالای قاچاق با تاریخ انقضای جعلی ۳۰ میلیاردی در تبریز

کشف کالای قاچاق با تاریخ انقضای جعلی ۳۰ میلیاردی در تبریز

تبریز- فرمانده انتظامی آذربایجان‌ شرقی از کشف کالای قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدی صبح چهارشنبه اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه چند نفر سودجو در انباری کالای قاچاق تاریخ گذشته را با درج تاریخ جدید بر روی آنها، قصد انتقال به بازار و پخش و فروش آن را دارند که موضوع بلافاصله در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: مأموران با اشراف اطلاعاتی و با هماهنگی قضائی در بازرسی از محل مورد نظر مقدار ۳۰۰۰ کیلوگرم مواد غذایی خوراکی و ۱۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد شوینده و بهداشتی تاریخ گذشته قاچاق کشف کردند.

محمدی با اشاره به اینکه کارشناسان، ارزش ریالی کالاهای کشف شده را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، بیان داشت: در این راستا یک نفر متهم دستگیر و به همراه پرونده متشکله به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد خبر 6566024

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها