کرمی: تقویت و بازتوانی در حوزه‌های امنیتی ضروری است

هریس- معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان شرقی گفت: جنگ تحمیلی به وضوح نشان داد که به بازتوانی و تقویت مجدد جدی در حوزه های امنیتی نیاز داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، تقی کرمی ظهر روز چهارشنبه در نشست صمیمی با همکاران فرمانداری هریس با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و وقوع خنک تحمیلی ۱۲ روزه اظهار داشت: دولت و نظام در آن شرایط سخت، با درایت و مدیریت جهادی توانست بر بسیاری از این محدودیت‌ها فائق آید.

وی در ادامه به عملکرد مالی سال گذشته استانداری افزود: خوشبختانه برای اولین بار در چند سال گذشته، میانگین تخصیص اعتبارات عمرانی وزارت کشور و استانداری آذربایجان شرقی به بیش از ۶۰/۵ درصد و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ۸۰/۵ درصد رسید که نشان دهنده عزم جدی دولت برای توسعه استان است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جنگ تحمیلی به وضوح نشان داد که به بازتوانی و تقویت مجدد جدی در حوزه‌های امنیتی نیاز داریم.

کرمی در پایان با تقدیر از تلاش‌های همکاران در استانداری و فرمانداری‌ها، تصریح کرد: تمام تلاش معاونت توسعه مدیریت و منابع و مجموعۀ استانداری بر این است که با مدیریت منابع و برنامه ریزی دقیق، از این گردنه سخت اقتصادی عبور کنیم.

وی ادامه داد: اولویت ما تلاش برای بهبود معیشت همکاران است تا با انگیزه و توان بیشتری بتوانند به مردمِ شریف استان خدمت رسانی کنند.

