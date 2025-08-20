به گزارش خبرنگار مهر، تقی کرمی ظهر روز چهارشنبه در نشست صمیمی با همکاران فرمانداری هریس با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و وقوع خنک تحمیلی ۱۲ روزه اظهار داشت: دولت و نظام در آن شرایط سخت، با درایت و مدیریت جهادی توانست بر بسیاری از این محدودیتها فائق آید.
وی در ادامه به عملکرد مالی سال گذشته استانداری افزود: خوشبختانه برای اولین بار در چند سال گذشته، میانگین تخصیص اعتبارات عمرانی وزارت کشور و استانداری آذربایجان شرقی به بیش از ۶۰/۵ درصد و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای به ۸۰/۵ درصد رسید که نشان دهنده عزم جدی دولت برای توسعه استان است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جنگ تحمیلی به وضوح نشان داد که به بازتوانی و تقویت مجدد جدی در حوزههای امنیتی نیاز داریم.
کرمی در پایان با تقدیر از تلاشهای همکاران در استانداری و فرمانداریها، تصریح کرد: تمام تلاش معاونت توسعه مدیریت و منابع و مجموعۀ استانداری بر این است که با مدیریت منابع و برنامه ریزی دقیق، از این گردنه سخت اقتصادی عبور کنیم.
وی ادامه داد: اولویت ما تلاش برای بهبود معیشت همکاران است تا با انگیزه و توان بیشتری بتوانند به مردمِ شریف استان خدمت رسانی کنند.
نظر شما