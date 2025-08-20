جهاد اسلامی فلسطین: مبارزان نبردی تمام عیار با اشغالگران خواهند داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش جهاد اسلامی فلسطین طی بیانیه‌ای به تصمیم وزارت جنگ رژیم صهیونیستی درباره اشغال غزه واکنش نشان داد.

جهاد اسلامی فلسطین بیان کرد: آنچه رسانه‌های دشمن صهیونیستی در مورد تصویب طرح‌های اشغال شهر غزه از سوی «یسرائیل کاتز»، وزیر جنگ خود منتشر می‌کنند، تأیید می‌کند که اشغالگران مانع هرگونه تلاش برای آتش‌بس هستند و این رژیم بر اساس کشتار و جنایات جنگی علیه زنان، کودکان و غیر نظامیان بنا شده است.

در بیانیه جهاد اسلامی فلسطین آمده است: بهانه‌های دشمن برای توجیه تجاوزاتش، واهی است و اگر فکر کند مقاومت تحت فشار و حملات نظامی با طرح آتش بس مصر- قطر موافقت کرده، در اشتباه است. دشمن باید به یاد داشته باشد که در عملیات «ارابه‌های گدعون ۱» چه بر سر نظامیانش آمد.

جهاد اسلامی همچنین اعلام کرد: دشمن اگر گمان کند که می‌تواند با وحشی‌گری که از دو سال پیش اعمال می‌کند، اسرای خود را بازگرداند، در اشتباه است؛ زیرا تمام تلاش‌هایش در برابر مقاومت غزه شکست خورده است.

در بیانیه جهاد اسلامی فلسطین آمده است: نیروهای مقاومت به مقابله با اشغالگران ادامه خواهند داد و تنها راه آزادی اسرایشان، توقف تجاوزات و حملات، رفع محاصره، عقب‌نشینی کامل از غزه و دستیابی به توافق مبادله اسرا است.

جهاد اسلامی فلسطین بیان کرد: در برابر این تشدید روند اوضاع از سوی کابینه جنایتکار رژیم صهیونیستی، ما از همه طرف‌ها، به ویژه میانجیگران مصری و قطری، می خواهیم که تمام تلاش خود را برای توقف تجاوز و جنایات اشغالگران علیه مردم غزه، رفع محاصره و توقف جنگ نسل‌کشی به کار بندند.

گفتنی است که رسانه‌های عبری گزارش دادند که وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی طرح‌های مربوط به اشغال شهر غزه را تصویب کرده‌اند.

بر اساس گزارش شبکه عبری زبان کان، این طرح شامل افزوده شدن حدود ۶۰ هزار نیروی ذخیره تازه به همراه ۷۰ هزار نیرویی که پیشتر در برنامه بودند است؛ به این ترتیب، شمار نیروهای آماده در این طرح به حدود ۱۳۰ هزار نیروی ذخیره خواهد رسید.

یک منبع نظامی به این شبکه گفت: صدور فراخوان از فردا آغاز می‌شود اما زمان تجمع نیروها حدود دو هفته بعد خواهد بود.

همچنین ینون یتیح، خبرنگار شبکه i۲۴، به نقل از فرماندهی جبهه جنوبی ارتش صهیونیستی گزارش داد که برآوردها نشان می‌دهد در جریان این عملیات، حدود ۱۲ تیپ رزمی همزمان در نوار غزه به فعالیت نظامی خواهند پرداخت.

خبرنگار شبکه ۱۴ نیز بیان کرد که در چارچوب گسترش عملیات نظامی در نوار غزه، ارتش تصمیم گرفته است روند فراخوانی۶۰ هزار نظامی ذخیره را آغاز کند.