هشدار درباره نقش امنیتی و اطلاعاتی مراکز امدادرسانی آمریکا در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور داخلی در نوار غزه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ما به شهروندان درباره ارائه هرگونه اطلاعات شخصی، گزارش یا عکسهای درخواستی نهاد امدادرسانی آمریکا در نوار غزه هشدار میدهیم. ما از شهروندان میخواهیم که به هیچ یک از این درخواستها به بهانه ارائه کمک پاسخ ندهند.
در این بیانیه تأکید شده است: هدف از راهاندازی سیستم جدید که توسط نهاد آمریکایی راهاندازی شده، جایگزینی یک سیستم امنیتی و اطلاعاتی است. ما مجدداً تأکید میکنیم که این سازمان تحت پوشش کار بشردوستانه و ارائه کمک، نقش امنیتی و اطلاعاتی ایفا میکند.
وزارت امور داخلی در نوار غزه در ادامه تصریح کرد که نهاد به اصطلاح بشردوستانه آمریکا برای جذب شهروندان با هدف همکاری با سرویسهای امنیتی اشغالگران تلاش میکند و با سیاست گرسنگی مهندسیشده صهیونیستها همسو است.
گفتنی است که مراکز موسوم به مراکز امدادرسانی آمریکا و رژیم صهونیستی در نوار غزه، از سوی منابع محلی فلسطینی و رسانه های بین المللی «کمینگاههای مرگ» لقب گرفته و تا کنون هزاران فلسطینی در این مراکز شهید یا زخمی شده اند.
نظر شما