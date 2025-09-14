  1. استانها
  2. فارس
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۴

معرفی برگزیدگان مسابقه «شمیم میلاد» کانون فرهنگی هنری سلاله پاکان جهرم

معرفی برگزیدگان مسابقه «شمیم میلاد» کانون فرهنگی هنری سلاله پاکان جهرم

مدیر کانون فرهنگی هنری سلاله پاکان جهرم ضمن معرفی برگزیدگان مسابقه «شمیم میلاد»، گفت: ۴۲۸ نفر از هموطنان در این مسابقه شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق بهمن‌زادگان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: مسابقه «شمیم میلاد» در ایام ولادت باسعادت حضرت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) و با محوریت زندگانی ایشان برگزار شد که ۴۲۸ نفر از هموطنان از اقصی نقاط ایران اسلامی با پاسخ به ۱۰ سوال، در این مسابقه شرکت کردند.

وی ادامه داد: طبق آمار به دست آمده ۱۰۸ نفر با مدرک تحصیلی زیر دیپلم، ۱۱۵ نفر دیپلم، ۱۷ نفر فوق دیپلم، ۱۴۱ نفر کارشناسی، ۴۲ نفر کارشناسی ارشد و ۵ نفر دکتری در این مسابقه شرکت کردند.

مدیر کانون فرهنگی هنری سلاله پاکان مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) جهرم با اشاره به آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک استان‌های مختلف کشور، افزود: با اطلاع‌رسانی انجام شده به ویژه در فضای مجازی؛ از فارس ۲۹۰ نفر، چهارمحال و بختیاری ۲۹ نفر، خراسان رضوی ۱۴ نفر، کرمانشاه ۱۲ نفر، اصفهان ۱۲ نفر، تهران ۱۰ نفر، خوزستان ۹ نفر، یزد و سمنان هشت نفر، گلستان و مازندران هفت نفر، آذربایجان شرقی پنج نفر، کرمان چهار نفر، البرز سه نفر، ایلام، کردستان و مرکزی ۲ نفر و سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و قم یک شرکت‌کننده داشتند.

بهمن‌زادگان با اعلام اسامی برگزیدگان، تصریح کرد: به میمنت ۱۷ ربیع‌الاول، به ۱۷ نفر از برندگان مسابقه مبلغ یک میلیون و ۱۰ هزار ریال (معادل ۱۱۰ هزار تومان) به نام نامی حضرت علی (ع) وصی و نفس پیامبر اکرم (ص) به نص آیات قرآن کریم، از سوی کانون فرهنگی هنری سلاله پاکان شهرستان جهرم مرکز حفظ، تنظیم و نشر آثار آیت الله آیت اللهی به عنوان عیدی اهدا خواهد شد.

کد خبر 6588979

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها