معرفی برگزیدگان مسابقه «شمیم میلاد» کانون فرهنگی هنری سلاله پاکان جهرم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق بهمن‌زادگان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: مسابقه «شمیم میلاد» در ایام ولادت باسعادت حضرت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) و با محوریت زندگانی ایشان برگزار شد که ۴۲۸ نفر از هموطنان از اقصی نقاط ایران اسلامی با پاسخ به ۱۰ سوال، در این مسابقه شرکت کردند.

وی ادامه داد: طبق آمار به دست آمده ۱۰۸ نفر با مدرک تحصیلی زیر دیپلم، ۱۱۵ نفر دیپلم، ۱۷ نفر فوق دیپلم، ۱۴۱ نفر کارشناسی، ۴۲ نفر کارشناسی ارشد و ۵ نفر دکتری در این مسابقه شرکت کردند.

مدیر کانون فرهنگی هنری سلاله پاکان مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) جهرم با اشاره به آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک استان‌های مختلف کشور، افزود: با اطلاع‌رسانی انجام شده به ویژه در فضای مجازی؛ از فارس ۲۹۰ نفر، چهارمحال و بختیاری ۲۹ نفر، خراسان رضوی ۱۴ نفر، کرمانشاه ۱۲ نفر، اصفهان ۱۲ نفر، تهران ۱۰ نفر، خوزستان ۹ نفر، یزد و سمنان هشت نفر، گلستان و مازندران هفت نفر، آذربایجان شرقی پنج نفر، کرمان چهار نفر، البرز سه نفر، ایلام، کردستان و مرکزی ۲ نفر و سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و قم یک شرکت‌کننده داشتند.

بهمن‌زادگان با اعلام اسامی برگزیدگان، تصریح کرد: به میمنت ۱۷ ربیع‌الاول، به ۱۷ نفر از برندگان مسابقه مبلغ یک میلیون و ۱۰ هزار ریال (معادل ۱۱۰ هزار تومان) به نام نامی حضرت علی (ع) وصی و نفس پیامبر اکرم (ص) به نص آیات قرآن کریم، از سوی کانون فرهنگی هنری سلاله پاکان شهرستان جهرم مرکز حفظ، تنظیم و نشر آثار آیت الله آیت اللهی به عنوان عیدی اهدا خواهد شد.