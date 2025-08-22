حماس: اعلام رسمی قحطی در غزه لکه ننگ برای رژیم صهیونیستی و حامیانش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه‌ای به اعلام رسمی قحطی در نوار غزه از سوی نهادهای بین المللی واکنش نشان داد.

در بیانیه جنبش حماس آمده است: اعلام رسمی قحطی در نوار غزه، لکه ننگ و باعث شرمساری برای رژیم اشغالگر و حامیانشان و مستلزم اقدام فوری برای توقف جنگ و بازگشایی گذرگاه‌های نوار غزه است.

این جنبش افزود: اعلامیه رسمی درباره قطحی در نوار غزه، گواه قاطع بین‌المللی در مورد جنایات اشغالگران صهیونیست علیه بیش از دو میلیون نفر از مردم محاصره شده است.

در ادامه این بیانیه در واکنش به انکار قحطی در نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی تأکید شده است: انکار واقعیت قحطی توسط اشغالگران جنایتکار، تفکر مجرمانه ای را رسوا می سازد که عمداً دروغ می‌گوید تا جنایات قتل و گرسنگی خود را لاپوشانی کند.

جنبش حماس ضمن درخواست اقدام فوری سازمان ملل متحد و شورای امنیت برای توقف جنگ و لغو محاصره نوار غزه، اعلام کرد: ما بازگشایی نامحدود گذرگاه‌های نوار غزه را برای ورود فوری و پایدار غذا، دارو، آب و سوخت خواستاریم.