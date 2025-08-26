سرپرست معاونت توسعه، مدیریت و منابع استانداری خراسان شمالی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، بهمن نوری استاندار خراسان شمالی با صدور حکمی حسین فرجی را به عنوان سرپرست معاونت توسعه، مدیریت و منابع استانداری خراسان شمالی منصوب کرد.

در حکم استاندار آمده است؛ این انتصاب با هدف تقویت فرآیندهای مدیریتی، بهبود بهره‌وری سازمانی و توسعه زیرساخت‌ها صورت گرفته است.

گفتنی است، فرجی در پیشینه کاری خود سرپرستی اداره کل حوزه استاندار و روابط عمومی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و سرپرستی مدیریت نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مدیرکلی منابع انسانی و تحول اداری استانداری، مدیرکلی آموزش و پژوهش استانداری، مدیرکلی حراست استانداری را در کارنامه خود دارد و جایگزین عبدالصمد صفرنژاد در این سمت شد.