  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۵۲

مراسم شام غریبان شهادت امام رضا (ع) یکشنبه برگزار می‌شود

مراسم شام غریبان شهادت امام رضا (ع) یکشنبه برگزار می‌شود

مشهد - همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع) مراسم معنوی شام غریبان با حضور، تولیت آستان قدس رضوی، مسئولان استانی یکشنبه دوم شهریور از خیابان نواب صفوی تا صحن انقلاب اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهادت امام رئوف، حضرت علی ابن موسی الرضا (علیه‌السلام)، مراسم معنوی شام غریبان با حضور، تولیت آستان قدس رضوی، مسئولان استانی و آستان قدس رضوی، خدام حرم مطهر و زائران و مجاوران یکشنبه دوم شهریور از ساعت ۱۸:۳۰ از خیابان نواب صفوی تا صحن انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

در این مراسم پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا، به امامت حجت الاسلام والمسلمین حسین شریعتی‌نژاد، معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی، مداح و ذاکر اهل بیت (علیه‌السلام) علی علیمردانی در طول مسیر به مرثیه‌سرایی می‌پردازد و سپس امیر عارف با نوای گرم خود به عزاداری و سینه‌زنی، خواهد پرداخت.

کد خبر 6568452

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها