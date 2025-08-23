به گزارش خبرگزاری مهر، شهادت امام رئوف، حضرت علی ابن موسی الرضا (علیه‌السلام)، مراسم معنوی شام غریبان با حضور، تولیت آستان قدس رضوی، مسئولان استانی و آستان قدس رضوی، خدام حرم مطهر و زائران و مجاوران یکشنبه دوم شهریور از ساعت ۱۸:۳۰ از خیابان نواب صفوی تا صحن انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

در این مراسم پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا، به امامت حجت الاسلام والمسلمین حسین شریعتی‌نژاد، معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی، مداح و ذاکر اهل بیت (علیه‌السلام) علی علیمردانی در طول مسیر به مرثیه‌سرایی می‌پردازد و سپس امیر عارف با نوای گرم خود به عزاداری و سینه‌زنی، خواهد پرداخت.