دستگیری چهار نفر از اراذل و اوباش شناسنامه دار در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر ابراهیم زاده روز شنبه در تشریح این خبر گفت؛ برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر یک فقره نزاع و درگیری و ایجاد مزاحمت در یکی از خیابان‌های شهر تبریز مأموران کلانتری ۱۶ بازار به محل اعزام شدند.

این مقام انتظامی افزود: مأموران بلافاصله پس از حضور در محل مشاهده می‌کنند که یک نفر جوان با سلاح سرد موجب راهبندان شده و به تعدادی از خودروهای عبوری صدمه زده که وی را دستگیر و به مقر انتظامی دلالت دادند.

سرپرست انتظامی شهرستان تبریز در پایان با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۴، سال سختی برای هنجارشکنان و اراذل و اوباش خواهد بود افزود؛ متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضائی شد.

سرپرست انتظامی شهرستان تبریز همچنین در ادامه با اشاره به اجرای طرح آرامش گفت: مأموران کلانتری ۱۸ شهرک امام با هماهنگی قضائی و در اجرای این طرح برابر ضوابط و مقررات تعداد ۳ نفر اراذل و اوباش سطح یک و شناسنامه دار و تعداد ۱۴ نفر معتاد و مقادیری سلاح سرد کشف و دستگیر کردند.

سرهنگ ابراهیم زاده با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مقام قضائی شدند و معتادین به کمپ ماده ۱۶ تحویل گردید، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک فوراً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.