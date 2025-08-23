  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۵

دستگیری چهار نفر از اراذل و اوباش شناسنامه دار در تبریز

تبریز- سرپرست انتظامی شهرستان تبریز از دستگیری چهار نفر از اراذل و اوباش و هنجارشکنان که با سلاح سرد موجب ایجاد مزاحمت برای مردم شده بود، خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر ابراهیم زاده روز شنبه در تشریح این خبر گفت؛ برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر یک فقره نزاع و درگیری و ایجاد مزاحمت در یکی از خیابان‌های شهر تبریز مأموران کلانتری ۱۶ بازار به محل اعزام شدند.

این مقام انتظامی افزود: مأموران بلافاصله پس از حضور در محل مشاهده می‌کنند که یک نفر جوان با سلاح سرد موجب راهبندان شده و به تعدادی از خودروهای عبوری صدمه زده که وی را دستگیر و به مقر انتظامی دلالت دادند.

سرپرست انتظامی شهرستان تبریز در پایان با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۴، سال سختی برای هنجارشکنان و اراذل و اوباش خواهد بود افزود؛ متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضائی شد.

سرپرست انتظامی شهرستان تبریز همچنین در ادامه با اشاره به اجرای طرح آرامش گفت: مأموران کلانتری ۱۸ شهرک امام با هماهنگی قضائی و در اجرای این طرح برابر ضوابط و مقررات تعداد ۳ نفر اراذل و اوباش سطح یک و شناسنامه دار و تعداد ۱۴ نفر معتاد و مقادیری سلاح سرد کشف و دستگیر کردند.

سرهنگ ابراهیم زاده با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مقام قضائی شدند و معتادین به کمپ ماده ۱۶ تحویل گردید، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک فوراً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

